Germania trimite Ucrainei sisteme anti-dronă Skyranger, plătite din profiturile generate de activele rusești înghețate

1 minut de citit Publicat la 20:49 19 Noi 2025 Modificat la 00:20 20 Noi 2025

Un sistem anti-dronă și rachetă Skyranger 30 de la Rheinmetall este expus la Salonul Aerian ILA Berlin. Sursa foto: Getty Images

Ucraina va primi din Germania, săptămâna viitoare, mai multe sisteme anti-dronă Skyranger 35. Aceste arme vor fi montate pe tancurile Leopard 1. Livrarea face parte dintr-un „contract de trei milioane de dolari, care este plătit de o țară UE nenumită, prin profiturile neașteptate din activele rusești înghețate”, potrivit grupului de susținere "German Aid to Ukraine", preluat de Kyiv Post.

Directorul general al producătorului german de arme Rheinmetall, Armin Papperger, a anunțat vestea la prezentarea Rheinmetall la CMD 2025, conform grupului de susținere "German Aid to Ukraine" de pe X.

„Ca parte a prezentării Rheinmetall la CMD 2025, directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, tocmai a anunțat că primul Skyranger 35, armă antiaeriană autopropulsată, va fi montat pe șasiul Leopard 1 şi va fi livrat Ucrainei încă de săptămâna viitoare”, conform postării de pe X.

Grupul a adăugat că livrarea face parte dintr-un „contract de trei milioane de dolari, care este plătit de o țară UE nenumită prin profiturile neașteptate din activele rusești înghețate”.

Producţia şi integrarea armelor, în Italia

Livrarea planificată are loc în contextul în care Ucraina caută mai multe sisteme de apărare pentru a contracara atacurile rusești tot mai numeroase asupra infrastructurii critice, Kievul încheind recent un acord cu Parisul pentru a achiziționa sisteme suplimentare de apărare aeriană SAMP/T.

Rheinmatall a anunțat anterior planul de livrare a Skyranger în octombrie.

Conform comunicatului de presă al Rheinmetall de la acea vreme, producția și integrarea vor avea loc la Rheinmetall Italia SpA, la sediul său din Roma.

Deși sistemul Skyranger pe care Kievul urmează să îl primească se bazează pe șasiul Leopard 1 - un tanc de luptă principal german introdus în 1965 și livrat Ucrainei în 2023 - rămâne neclar dacă Skyranger-ele vor fi integrate în tancurile Leopard 1 deja în serviciu în Ucraina sau vor fi preluate din stocurile europene.