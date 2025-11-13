Germania vrea examinare obligatorie pentru tineri în vederea recrutării în armată. Ce cuprinde planul reformei militare a Berlinului

1 minut de citit Publicat la 14:48 13 Noi 2025 Modificat la 14:48 13 Noi 2025

Germania vrea examinare obligatorie pentru tineri în vederea recrutării în armată. sursa foto: Getty

Coaliţia de guvernare din Germania a ajuns la un acord de principiu privind reforma serviciului militar. Conform noului plan, toți tinerii de 18 ani ar urma să fie înregistrați oficial, iar bărbaţii născuți începând cu anul 2008 ar trebui să treacă printr-o examinare medicală obligatorie. Ei ar completa și un chestionar privind aptitudinile și disponibilitatea de efectua serviciul militar. Astfel, Berlinul ar putea obţine o imagine asupra cine ar putea fi recrutat, dacă este nevoie, notează Politico.

Conform acestei reforme, în loc să activeze automat chemările în serviciu atunci când numărul voluntarilor este insuficient, planul creează o „datorie de serviciu bazată pe nevoi” care poate începe doar dacă Parlamentul votează pentru aceasta.

Dacă parlamentarii decid că situația de securitate sau deficitul de personal justifică serviciul obligatoriu, Bundeswehr-ul ar selecta doar numărul necesar de recruți printr-un proces structurat, recurgând la o loterie doar ca măsură finală.

Stimulente pentru voluntari

Pentru a consolida atragerea voluntarilor, acordul include noi stimulente: un salariu lunar de 2.600 de euro, o subvenție pentru obținerea permisului de conducere auto sau camion după un an de serviciu și un nou statut pentru voluntarii cu vechime în serviciu.

Propunerea de compromis stabilește, de asemenea, un obiectiv legal de creștere a numărului de soldați între 255.000 și 270.000, plus aproximativ 200.000 de rezerviști, în conformitate cu angajamentele Germaniei față de NATO și revizuit de două ori pe an de către parlament. În prezent, Germania are aproximativ 182.000 de soldați.

Proiectul de lege urmează să fie prezentat Parlamentului spre vot până la sfârșitul anului.