Germania vrea să împiedice AfD să aibă acces la planul secret de război cu Rusia. OPLAN prevede transferul trupelor către flancul estic

Ministerul Apărării a declarat că OPLAN este clasificat, refuzând să ofere alte comentarii. Foto: Getty Images

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, ia în calcul retragerea din Saxonia-Anhalt a planului secret de apărare în caz de război sau criză, dacă partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ajunge la conducerea landului. Documentul, cunoscut drept OPLAN Germania, are peste 1.000 de pagini și stabilește modul în care autoritățile germane și NATO ar coordona apărarea țării în cazul unui conflict, inclusiv transferul trupelor Alianței către flancul estic, scrie Bloomberg.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, le-a spus oficialilor în această săptămână că vrea să se asigure că un guvern regional condus de Alternativa pentru Germania, partidul anti-imigrație care a obținut duminică o victorie electorală spectaculoasă în acest land, nu va putea transmite Rusiei documentul de planificare, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile.

AfD, un partid anti-imigrație considerat parțial de serviciile germane de informații interne drept o amenințare la adresa ordinii constituționale a Germaniei, a obținut 44% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Astfel, partidului i-au lipsit doar trei mandate pentru a obține majoritatea absolută în parlamentul landului.

Negocierile politice din parlament de luna viitoare ar putea aduce extremei drepte puterea într-o regiune germană pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial.

OPLAN este clasificat

Orientarea AfD către Moscova, inclusiv sprijinul pentru restabilirea relațiilor economice cu Rusia și respingerea ajutorului militar pentru Ucraina, a fost atent analizată de structurile de securitate ale Germaniei.

Pistorius și-a prezentat intențiile marți, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise cu experți în politica de apărare din partea grupurilor parlamentare ale coaliției. Factorii de decizie se așteaptă ca OPLAN să poată fi activat în urma unei escaladări a conflictului cu Rusia.

Ministerul Apărării a declarat că OPLAN este clasificat, refuzând să ofere alte comentarii.

Planul se bazează pe poziția centrală a Germaniei ca hub pentru trupele NATO care ar urma să fie transferate către est în cadrul oricărui efort de apărare a Alianței militare. Versiunea integrală a OPLAN este disponibilă liderilor celor 16 landuri ale Germaniei, în timp ce autoritățile locale au acces la anumite părți ale planului general.

De luni de zile, oficialii germani analizează modul în care pot fi protejate informațiile sensibile în cazul în care partidul de extremă dreapta preia controlul operațiunilor de securitate la nivel de land. Printre opțiuni se numără ștergerea sau clasificarea anumitor date, a relatat Bloomberg News în iulie.

Ce prevede OPLAN

Germania a elaborat un plan secret în caz de război cu Rusia, relatează The Wall Street Journal. „Acum aproximativ 2,5 ani, doisprezece ofițeri germani de rang înalt s-au adunat într-un complex militar triunghiular din Berlin pentru a lucra la un plan secret în caz de război cu Rusia. Acum se grăbesc să-l pună în aplicare”, scrie publicația.

În cazul unui război cu Rusia, despre care unii oficiali militari germani cred că ar putea începe „chiar mâine”, Germania va deveni principalul centru pentru transferul trupelor NATO către est. Liderii Bundeswehr au început să elaboreze un plan pentru acest transfer în urmă cu doi ani și jumătate.

Este vorba despre „Operațiunea Plan Germania” (Operation Plan Germany), un document secret de 1200 de pagini, „compilat între zidurile discrete ale cazărmii Julius Leber”.

„Planul detaliază modul în care până la 800.000 de soldați germani, americani și din alte state NATO vor fi transportați spre est, către linia frontului. Acesta marchează porturile, râurile, căile ferate și drumurile pe care vor avansa și modul în care vor fi aprovizionați și protejați pe parcurs”, se arată în publicație.

Se pare că planul este cea mai clară manifestare de până acum a ceea ce autorii săi numesc o abordare a războiului „la nivelul întregii societăți”. „Această estompare a liniei dintre sfera civilă și cea militară marchează o revenire la o mentalitate specifică Războiului Rece, dar actualizată pentru a ține cont de noile amenințări și obstacole – de la infrastructura dărăpănată a Germaniei la legislația inadecvată și o armată mai mică – care nu existau la vremea respectivă”.