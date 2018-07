După ce echipa Franței a câștigat Cupa Mondială de Fotbal, președintele Emmanuel Macron a mers în vestiarul învinșilor.

Președintele Franței a consolat-o pe Kolinda Kitarovici, președinta țării învinse, apoi a mers la vestiare pentru a vorbi direct cu jucătorii. Macron i-a felicitat pe fotbaliștii francezi pentru victorie, apoi a mers și în vestiarul învinșilor.

Acolo, președintele francez a stat de vorbă cu Luka Modrici, căpitanul croaților și, mai mult, i-a consolat pe copiii acestuia, supărați că tatăl lor a pierdut finala Cupei Mondiale. Imaginea în care Macron îl mângăie pe unul din puști a devenit virală după ce a fost postată pe Twitter de Federația Croată de Fotbal.

