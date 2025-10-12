Gigantul tehnologic Nvidia, prins în mijlocul războiul comercial declanșat de Trump împotriva Chinei

Gigantul Nvidia, prins în mijlocul războiul comercial declanșat de Trump împotriva Chinei FOTO: Hepta

Gigantul tehnologic Nvidia, principalul producător mondial de cipuri pentru inteligență artificială, a fost prins în mijlocul războiului tarifar declanșat de Donald Trump împotriva Chinei, potrivit unei analize CNN.

Tehnologia de vârf a Nvidia a fost folosită ca instrument de negociere în disputa comercială a președintelui Donald Trump cu China, care a fost declanșată de tarifele vamale impuse de Trump în aprilie și a escaladat, în ultimele zile, din cauza neînțelegerilor privind mineralele rare.

„Nvidia a fost prinsă în mijlocul a două lucruri foarte importante: o dispută comercială între China și Statele Unite... dar, mai important, Inteligența Artificială (IA) a devenit o chestiune de securitate națională”, a spus Gil Luria, șeful cercetării tehnologice la D.A. Davidson, citat de CNN.

Nvidia realiza în China aproximativ 25% din vânzările sale de unități de procesare grafică, potrivit unei estimări a lui Gil Luria, șeful cercetării tehnologice la D.A. Davidson. Popularitatea Nvidia a implicat, de asemenea, compania într-o controversă aprinsă pentru că ar putea permite Chinei să ocolească restricțiile la export, pe măsură ce tensiunile comerciale continuă.

Care este rolul Nvidia în cursa cipurilor AI

Nvidia alimentează centrele de date care susțin tehnologia AI și a fost furnizorul principal al acestor cipuri.

Nvidia a creat, în esență, arhitectura pentru oricine dezvoltă AI, ceea ce a dus la o creștere a cererii pentru tehnologia sa, potrivit lui Arun Sundararajan, profesor de tehnologie, operațiuni și statistică la NYU Stern School of Business.

Compania a declarat în septembrie că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI și că va furniza acesteia cipuri pentru centre de date încă de la sfârșitul anului 2026.

Nvidia concurează cu AMD pentru acorduri cu parteneri precum OpenAI, care a declarat luni că va folosi 6 gigawați de cipuri AMD pentru a alimenta centrele de date ale OpenAI.

„Competiția a sosit, fără îndoială. Clienții vor alege cea mai bună stivă tehnologică pentru a rula cele mai populare aplicații comerciale și modele open-source din lume. Vom continua să lucrăm pentru a câștiga încrederea și sprijinul dezvoltatorilor mainstream de pretutindeni”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia într-un comunicat distribuit CNN.

De ce este Nvidia implicată în tensiunile comerciale dintre SUA și China

În ultimii ani, guvernul SUA a încercat să restricționeze accesul Chinei la tehnologia americană pentru a încetini progresul Beijingului în domeniul inteligenței artificiale, permițând astfel Statelor Unite să preia conducerea. Trump a continuat tendința în aprilie, când a restricționat accesul Chinei la cipuri, inclusiv H20 de la Nvidia, ca parte a războiului său comercial.

Astfel de restricții privind vânzarea de cipuri au ofensat China, a spus Luria, și au dus în cele din urmă la limitarea achiziției de cipuri de către Beijing la companiile lor.

Dar Casa Albă și-a schimbat recent poziția. „Vrei să le vinzi suficient de mult chinezilor încât dezvoltatorii lor să devină dependenți de tehnologia americană”, a declarat secretarul Comerțului, Howard Lutnick, în iulie.

În august, Trump a dat undă verde vânzărilor de cipuri către China, într-un acord cu producătorii americani de cipuri. Nvidia și AMD, a spus Trump, ar da 15% din veniturile din vânzările din China către SUA în schimbul licențelor de export. Aceasta include acordarea Chinei de acces la cipurile H20 de la Nvidia, care au fost lansate în 2024, pentru a menține accesul pe piața chineză în urma unor controale stricte la export.

Însă Beijingul a părut neimpresionat, iar tensiunile comerciale au escaladat doar de la începutul unui război comercial reciproc în aprilie.

De atunci, China a crescut restricțiile la importul de cipuri americane, inclusiv procesoarele Nvidia. Trump a declarat pe Truth Social că va impune un tarif de 100% Chinei „peste orice tarif pe care îl plătesc în prezent” începând cu 1 noiembrie, din cauza controalelor la exportul de minerale din pământuri rare.

„Nu este clar unde se va rezolva toată această situație”, a spus Luria, deoarece China consideră „că oprirea vânzării de cipuri Nvidia către China creează un anumit avantaj pentru SUA în negocieri”.

Ocolește Nvidia regulile internaționale?

Oficialii Departamentului Comerțului investighează dacă clientul Nvidia, Megaspeed, cu sediul în Singapore, ajută China să ocolească restricțiile la export pentru accesul la tehnologia Nvidia, potrivit unui raport al New York Times. CNN nu a verificat independent relatările Times.

„Am interacționat cu guvernul SUA în legătură cu Megaspeed, am efectuat propria noastră anchetă și nu am identificat niciun motiv pentru a crede că produsele au fost deturnate. NVIDIA a vizitat din nou mai multe locații Megaspeed la începutul acestei săptămâni și a confirmat ceea ce observasem anterior - Megaspeed operează un cloud comercial de mici dimensiuni, la fel ca multe alte companii din întreaga lume, așa cum este permis de regulile americane de control al exporturilor. Planul de acțiune al Administrației privind inteligența artificială încurajează pe bună dreptate companiile din întreaga lume să adopte standardele americane și conducerea SUA, în beneficiul securității naționale și economice”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia pentru CNN.

Și se crede pe scară largă că cipurile H20 de la Nvidia au contribuit la DeepSeek, un model chinezesc avansat de inteligență artificială care a zguduit Silicon Valley la lansarea sa la începutul acestui an, ridicând îngrijorări că China era mai avansată în domeniul inteligenței artificiale decât se credea anterior.

China ar putea, de asemenea, să obțină acces la cipuri pe piața neagră, deoarece o altă țară ar putea cumpăra cipurile Nvidia și le-ar putea revinde Chinei, a spus Sundararajan.

„Problema mai mare este că, dacă insistăm mai mult pentru a restricționa accesul global la produsele Nvidia, poate fi acest lucru contraproductiv? Deoarece obligă aceste țări să își accelereze propriul ritm de inovare”, a spus Sundararajan.