Provocare pentru dominația Nvidia. Un competitor în producția de cipuri a semnat un contract cu OpenAI. Acțiunile au explodat

Acțiunile AMD au crescut cu 36% în tranzacțiile premarket. Acțiunile Nvidia au scăzut cu 2%. Foto: GettyImages

Într-o provocare semnificativă la adresa dominației Nvidia, OpenAI a anunțat luni că va cumpăra 6 gigawați de putere de calcul de la centre de date care vor rula exclusiv pe cipuri AMD, potrivit CNN.

Nvidia ( NVDA ) a devenit producătorul de cipuri AI de referință în ultimii ani, propulsând compania la o capitalizare de piață de 4,6 trilioane de dolari, ceea ce a transformat-o în cea mai valoroasă companie publică din lume. OpenAI, renumită pentru chatbot-ul său AI ChatGPT, este liderul în domeniul inteligenței artificiale care tocmai a făcut furori odată cu lansarea generatorului video revoluționar Sora 2.

În urmă cu doar două săptămâni, companiile au anunțat un parteneriat de 100 de miliarde de dolari, prin care Nvidia a fost de acord să înceapă livrarea de cipuri în 2026. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat într -o postare pe X că firma intenționează să își mărească achizițiile cu Nvidia.

Însă AMD nu este deloc neglijent, iar cererea pentru puterea de calcul a inteligenței artificiale este atât de mare încât OpenAI a trebuit să își protejeze riscul.

Acordul va oferi OpenAI 1 gigawatt de putere până anul viitor și va adăuga încă 5 gigawați generațiilor viitoare de procesoare Instinct de înaltă performanță de la AMD. OpenAI va colabora cu AMD pentru a dezvolta tehnologia și va investi semnificativ în AMD pentru a-și alimenta capacitățile de construire a cipurilor.

Companiile au declarat că parteneriatul va genera venituri de zeci de miliarde de dolari pentru AMD, dar nu au dezvăluit suma exactă a tranzacției. AMD a emis către OpenAI un mandat pentru 160 de milioane de acțiuni ale sale, în valoare de peste 26,3 miliarde de dolari la prețul de închidere de vineri. Aceste acțiuni vor fi exercitate în timp, pe măsură ce parteneriatul atinge anumite etape, inclusiv obiective de preț a acțiunilor și depășirea obstacolelor tehnologice pentru ceea ce Lisa Su, CEO-ul AMD, a numit „cea mai ambițioasă dezvoltare a inteligenței artificiale din lume”.

„Acest parteneriat este un pas major în construirea capacității de calcul necesare pentru a realiza întregul potențial al inteligenței artificiale”, a declarat Altman într-un comunicat. „Poziția de lider a AMD în domeniul cipurilor de înaltă performanță ne va permite să accelerăm progresul și să aducem beneficiile inteligenței artificiale avansate la toată lumea mai rapid.”

Su a numit parteneriatul „unul câștigător pentru toată lumea”.

Pe lângă acordurile cu AMD și Nvidia, OpenAI a fost de acord luna trecută să plătească companiei Oracle 300 de miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani pentru 4,5 gigawați de spațiu în centrele de date. Se crede că OpenAI a semnat un acord de 10 miliarde de dolari cu Broadcom pentru proiectarea de cipuri pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială, o mișcare care ar putea reduce dependența companiei de parteneri precum Nvidia și AMD.

De aceea, anunțul AMD a fost poate semnificativ, dar nu tocmai surprinzător - OpenAI își diversifică oferta de cipuri de ceva vreme, notează Ben Barringer, analist tehnologic global la Quilter Cheviot.

„AMD este un alt jucător important în acest domeniu, așa că această tranzacție este o mișcare logică din partea OpenAI și este o veste excelentă pentru AMD”, a declarat Barringer.