Giorgia Meloni, jignită în Italia. A fost numită "curtezana" lui Trump, după ce președintele american a spus că "e frumoasă"

Giorgia Meloni a fost acuzată, în Italia, că e "curtezana" lui Trump. FOTO: Hepta

Giorgia Meloni a reacționat ferm după ce șeful celui mai mare sindicat din Italia a numit-o pe aceasta „curtezana” lui Donald Trump. Prim-ministra i-a transmis lui Maurizio Landini, liderul CGIL, că este „în mod evident tulburat de o nemulţumire în creştere (pe care o pot înţelege)" şi i-a explicat, cu dicționarul, de ce afirmaţia lui este o jignire, notează The Guardian.

Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului în Gaza, a făcut aceste remarci la televizor marți, la o zi după ce liderii mondiali, inclusiv Meloni, s-au întâlnit în Egipt pentru un summit de pace în Orientul Mijlociu.

Landini a acuzat-o pe Meloni că „nu a ridicat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza, limitându-și rolul la „a juca rolul curtezanei lui Trump”. „Din fericire, cetățenii italieni au ieșit în stradă pentru a apăra demnitatea și onoarea acestei țări”, a spus el.

Cum a reacţionat Meloni

Meloni a reacţionat şi a spus că Landini era „evident învăluită de un resentiment crescând (pe care îl pot înțelege)”, înainte de a împărtăși o definiție a termenului „curtezană”.

„Cred că toată lumea cunoaște cel mai comun sens atribuit acestui cuvânt, dar, pentru cei care s-ar putea să nu-l cunoască, public prima definiție găsită printr-o căutare rapidă pe internet”, a spus Meloni, postând o captură de ecran care suna astfel: „Femeie cu virtute ușoară, heterosexuală; eufemism, prostituată”.

Meloni i-a criticat, de asemenea, pe adversarii ei de stânga, spunând că timp de decenii „ne-au ținut lecții despre respectul pentru femei”, doar pentru a critica apoi o femeie „numind-o prostituată”.

Ca răspuns la postare, Landini a susținut că nu au existat „insulte sexiste” la adresa lui Meloni și că a folosit termenul pentru a sugera „lacheul lui Trump”.

Trump i-a spus lui Meloni că e "frumoasă": "Sper că nu te superi"

Preşedintele american Donald Trump a lăudat-o pe premierul italian Giorgia Meloni, despre care a spus că e frumoasă și că își asumă riscul să spună asta. Meloni a fost singura femeie între liderii prezenţi la summitul privind Gaza desfăşurat luni în Egipt.

"Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal, în SUA, dacă îi spui unei femei că este frumoasă este sfârşitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă", a declarat preşedintele SUA - care a coprezidat conferinţa internaţională - în timpul discursului său.

"Îmi asum riscul", a adăugat preşedintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. "Unde este? Sper că nu te superi dacă spun că ești frumoasă? Pentru că este adevărat", a insistat Trump

"Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes", a adăugat preşedintele SUA. Aşezată chiar în spatele lui, şefa guvernului italian s-a mulţumit să zâmbească.