Moment viral la summitul pentru Gaza. Trump îi spune lui Meloni că e "frumoasă": "Sper că nu te superi"

Publicat la 07:43 14 Oct 2025

Preşedintele american Donald Trump a lăudat-o pe premierul italian Giorgia Meloni, despre care a spus că e frumoasă și că își asumă riscul să spună asta. Meloni a fost singura femeie între liderii prezenţi la summitul privind Gaza desfăşurat luni în Egipt.

"Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal, în SUA, dacă îi spui unei femei că este frumoasă este sfârşitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă", a declarat preşedintele SUA - care a coprezidat conferinţa internaţională - în timpul discursului său.



Trump calls Italian Prime Minister Meloni "beautiful" and says calling a woman beautiful in the U.S. is the "end of your political career."



"I'll take my chances."? pic.twitter.com/nNdpaIhfd9 — Daily Wire (@realDailyWire) October 13, 2025

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, lidera italiană a fost singura femeie, scrie Agerpres care citează AFP.



"Îmi asum riscul", a adăugat preşedintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. "Unde este? Sper că nu te superi dacă spun că ești frumoasă? Pentru că este adevărat", a insistat Trump



"Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes", a adăugat preşedintele SUA.



Aşezată chiar în spatele lui, şefa guvernului italian s-a mulţumit să zâmbească.



Preşedintele SUA este cunoscut pentru remarcile misogine pe care le face, uneori extrem de vulgare, fără ca acestea să-i afecteze cariera politică.