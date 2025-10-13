Moment bizar la summit-ul din Egipt: Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat. Macron: "Nicio șansă"

1 minut de citit Publicat la 23:12 13 Oct 2025 Modificat la 23:17 13 Oct 2025

Recep Tayyp Erdogan și Giorgia Meloni la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh, într-o cameră în care, cu certitudine, fumatul e interzis. Foto: Profimedia Images

Un moment mai puțin obișnuit s-a petrecut luni, la Summit-ul de pace din Egipt, prezidat de președintele SUA, Donald Trump.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a abordat-o pe șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, cu un mesaj anti-tutun, în marja evenimentului de la Sharm el-Sheikh, relatează Politico.

Conform celor consemnate de presa internațională, Meloni îi spune liderului turc, în engleză, că l-a văzut coborând din avion.

"Cred că am ajuns în același timp. Sunt bine. Tu?", întreabă ea.

"Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să te lași de fumat", îi răspunde, prin interpret, Erdogan, la care premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron încep să râdă.

"E imposibil", s-a pronunțat liderul francez.

"Știu", spune, la rândul ei, șefa guvernului italian.

Ea susține că renunțarea la fumat ar putea să o facă mai puțin sociabilă , adăugând: "Nu vreau să omor pe cineva".

Într-o carte bazată pe interviuri, Giorgia Meloni a mărturisit că a reînceput să fumeze din nou, după s-a lăsat timp de 13 ani.

Ea crede că fumatul a ajutat-o să se apropie de alți politicieni care împărtășesc acest viciu, cum ar fi președintele tunisian Kais Saied.