Giorgia Meloni nu mai poate vinde cadourile de 800.000 de euro primite de la lideri străini. Planul ei a fost blocat de o anchetă

Giorgia Meloni nu mai poate vinde cadourile de 800.000 de euro primite de la lideri străini. Sursa foto: Getty Images

Planul premierului italian Giorgia Meloni de a vinde cadourile primite în timpul mandatului a fost abandonat înainte de a începe, după ce casa de licitații aleasă pentru vânzare a fost implicată într-o anchetă penală. Bertolami Fine Art, compania selectată pentru a gestiona licitația, este investigată în cadrul unei ample anchete privind traficul ilegal de artefacte arheologice, scrie Politico.

Procurorii susțin că o rețea de traficanți ar fi furat obiecte arheologice și le-ar fi introdus prin case de licitații, inclusiv Bertolami, pentru a spăla aceste obiecte și a le reintegra în piața legală de artă. Bertolami a negat acuzațiile de încălcare a legii în trecut.

Biroul premierului Meloni a declarat că nu era la curent cu ancheta la momentul alegerii casei de licitații, menționând că investigația era supusă confidențialității judiciare. Palazzo Chigi a adăugat că a întrerupt imediat legăturile cu casa de licitații după ce detaliile cazului au fost raportate de cotidianul Il Fatto Quotidiano.

Conform legii italiene, premierul nu poate păstra cadouri de o valoare mai mare de 300 de euro primite de la liderii străini. Ca urmare, majoritatea acestor cadouri sunt depozitate într-o cameră securizată la Palazzo Chigi și nu sunt expuse publicului. De asemenea, nu există un inventar oficial al acestora.

Cu toate acestea, unele dintre cadourile primite de Meloni au atras atenția publicului, printre care o figurină oferită de președintele argentinian Javier Milei, care a fost însoțit de o drujbă, și un colier din diamant, aur și cuarț citrin, oferit în timpul unei vizite de stat în Uzbekistan în ianuarie 2023 de către președintele Shavkat Mirziyoyev.

La licitația acum anulată era așteptat să se adune aproximativ 800.000 de euro, cea mai mare parte din fonduri fiind destinată organizațiilor caritabile. O sumă mai mică urma să fie folosită pentru a acoperi taxele casei de licitații.