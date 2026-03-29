„Gospodine cu imprimante 3D în bucătărie”. Scandal între Ucraina și gigantul german Rheinmetall

2 minute de citit Publicat la 23:05 29 Mar 2026 Modificat la 23:34 29 Mar 2026

Oficialii ucraineni au reacționat vehement după ce Armin Papperger a numit producția de drone munca unor „gospodine” cu „imprimante 3D în bucătărie”. sursa foto: Getty

Directorul gigantului german de armament Rheinmetall, Armin Papperger, a stârnit un val de indignare la Kiev după ce a comparat producția ucraineană de drone cu un „joc Lego” și a descris-o ca fiind munca unor „gospodine cu imprimante 3D în bucătărie”. Oficialii ucraineni și reprezentanți ai industriei de apărare i-au răspuns că inovația se măsoară pe câmpul de luptă, nu în laboratoarele corporatiste, relatează Politico.

Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, publicat pe 27 martie, Papperger a minimizat sectorul ucrainean de drone, susținând că acesta nu are descoperiri tehnologice reale. „Asta înseamnă să te joci cu Lego”, a spus el, întrebând apoi: „Care este inovația Ucrainei?” A adăugat că „nu au vreo descoperire tehnologică”.

Presa occidentală, inclusiv The Atlantic, a salutat programul ucrainean de drone pentru că „a făcut artileria și vehiculele blindate să pară depășite”, în timp ce președintele Zelenski s-a lăudat că țara sa „își construiește propriul arsenal”.

Însă Papperger a susținut că sistemele Ucrainei nu sunt la fel de sofisticate ca produsele marilor companii occidentale de apărare.

„Aceasta nu este tehnologia Lockheed Martin, General Dynamics sau Rheinmetall”, a spus el.

Prin contrast, a adăugat Papperger, producția descentralizată de drone a Ucrainei este una amatoricească.

„Sunt gospodine ucrainene”, a spus el. „Au imprimante 3D în bucătărie și produc piese pentru drone… Aceasta nu este inovație”.

Declarațiile au provocat indignare la Kiev.

Alexander Kamîșin, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a lăudat rolul civililor ucraineni în susținerea producției pe timp de război.

„Văd suficient de des femei ucrainene lucrând la egalitate cu bărbații”, a scris el pe X. „Ele merită respect”.

Alții au reacționat și mai dur. Iaroslav Kalinin, directorul executiv al companiei ucrainene de apărare Infozahîst, a argumentat că inovațiile militare ar trebui judecate după eficacitatea lor pe câmpul de luptă, nu după complexitatea lor tehnologică.

„O dronă FPV de 500 de dolari care distruge un tanc de milioane – aceasta este inovație", a scris el pe Facebook. „Nu după standardele voastre corporatiste, ci după singurul standard care contează în război – eficiența”.

Kalinin a criticat, de asemenea, companiile occidentale de apărare pentru ceea ce a descris drept o abordare prudentă în transferul de tehnologie către Kiev. „Vom avea propriile noastre invenții – nu datorită vouă, ci în ciuda voastră”, a spus el.

Denis Dovgopolîi, investitor ucrainean în tehnologie, a afirmat că declarațiile lui Papperger denotă o neînțelegere fundamentală a inovației.

Șeful Rheinmetall, a scris el pe Facebook, a petrecut decenii într-o industrie în care „un produs dezvoltat acum 10 ani este considerat inovator”, în timp ce platformele grele precum tancurile „cu greu vor mai fi folosite în războaiele viitoare” – lucru „deja vizibil… pe câmpurile Ucrainei”.

A încheiat cu un atac direct la adresa lui Papperger: „Ce poate el să știe despre inovație?”

Ca reacție, Rheinmetall a încercat să adopte un ton conciliant într-o postare pe X, afirmând că are „cel mai profund respect” pentru ucraineni și pentru eforturile lor de a-și apăra țara. Compania a lăudat „forța inovatoare” și „spiritul combativ” al Ucrainei, adăugând că este „recunoscătoare că poate sprijini” Kievul cu resursele sale.