Grecia a lansat o reducere majoră de prețuri în supermarketuri, pentru 1.600 de produse. Măsura a fost decisă de Guvern

Grecia a lansat o reducere majoră de prețuri în supermarketuri, pentru 1.600 de produse. Sursa foto: Getty Images

Grecia a redus prețurile pentru peste 1.600 de produse de consum, în cadrul unui program guvernamental menit să reducă presiunea costului vieții. Măsura a fost introdusă prin acorduri cu furnizorii și vizează în special alimentele, produsele de bază și rechizitele școlare.

Sondajele de opinie au arătat constant că inflația, inclusiv creșterea prețurilor la alimente și alte produse de bază, precum și majorarea chiriilor și a tarifelor pentru servicii, sunt printre principalele preocupări ale grecilor.

Noul program include alimente și produse de uz zilnic, dar și rechizite școlare, în condițiile în care noul an școlar începe în aceste zile.

Premierul Kyriakos Mitsotakis, care se confruntă cu alegeri parlamentare anul viitor, a declarat duminică faptul că programul ar urma să ducă la reduceri de prețuri cuprinse între 5% și 7% în următoarele două până la patru luni.

"Este clar că aceasta nu este soluția pentru toate problemele care pun în prezent presiune asupra bugetului unei familii, dar este un ajutor concret, mai ales acum, când multe familii trebuie să facă față și cheltuielilor asociate începerii noului an școlar.", a declarat Mitsotakis într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Până în prezent, la program au aderat peste 90 de companii angro, 12 lanțuri de supermarketuri și trei lanțuri de magazine de jucării și rechizite școlare.

Produsele cu preț redus vor fi marcate cu autocolante speciale, iar consumatorii vor putea verifica și platforma online Posokanei pentru a vedea ce produse sunt incluse în program, valoarea reducerii și magazinele în care acestea sunt disponibile.