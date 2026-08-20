Grecia este gata să trimită sistemul Patriot la granița cu Bulgaria, dacă Sofia cere ajutor, după amenințarea Iranului

Sistemul de apărare Patriot ar putea fi dislocat în Didymoticho. Foto: Getty Images

Grecia este pregătită să apere spațiul aerian al Bulgariei dacă Iranul lansează un atac asupra bazelor militare americane din sud-estul Europei, potrivit presei de la Atena care citează surse din Ministerul Apărării. Astfel, Grecia este gata să trimită un sistem de apărare antiaeriană Patriot la granița cu Bulgaria, dacă Sofia cere ajutor, relatează Novinite.

Sistemul de apărare Patriot ar putea fi dislocat în Didymoticho, un oraș din nord-estul Greciei, aflat la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Bulgaria. Sursele citate de presa din Grecia au atras atenția că această desfășurare de forțe va avea loc doar dacă există o solicitare formală din partea Bulgariei și va fi, în cele din urmă, o decizie politică.

Informațiile care vin din Grecia au atras atenția Bulgariei, după ce Financial Times a dezvăluit că țara este o țintă pentru Iran. Regimul de la Teheran ar lua în calcul să atace baza militară americană Bezmer din Bulgaria, după ce Sofia a decis să permită avioanelor-cisternă ale SUA să folosească baza de la Bezmer.

Grecia analizează în acest moment mai multe posibile răspunsuri la aceste amenințări. Unul dintre aceste scenarii presupune mutarea sistemului Patriot, care se află în acest moment pe insula Karpathos, în Creta, unde ar putea contribui la protejarea bazei aeriene americane de la Souda Bay.

Grecia menține, de asemenea, resurse militare suplimentare pentru protejarea Ciprului. Patru avioane de luptă grecești F-16 și fregata „Phokas” a Marinei elene rămân desfășurate acolo.

Posibila desfălurare a unui sistem Patriot în nordul Greciei ar reactiva un aranjament discutat la începutul acestui an. Mai precis, în luna martie, ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, a cerut Greciei personal și resurse pentru consolidarea apărării antiaeriene a Bulgariei.

Ulterior, ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat că o baterie Patriot va fi mutată în nordul Greciei pentru a asigura protecție împotriva rachetelor balistice pentru o mare parte din teritoriul Bulgariei.

Două aeronave de luptă F-16 au fost trimise, de asemenea, pe un aeroport din nordul Greciei cu misiunea specifică de a asigura o acoperire aeriană suplimentară pentru Bulgaria. Ulterior, s-a confirmat că bateria Patriot era staționată în aceeași zonă care este luată acum din nou în calcul.

Însă, la jumătatea lunii mai, Consiliul Național de Securitate al Greciei a decis retragerea sistemului Patriot din zona de frontieră.

Discuțiile reapar în contextul în care Atena analizează potențialele consecințe regionale ale amenințărilor Iranului împotriva bazelor americane.

În paralel, pentru Bulgaria, principala preocupare rămâne securitatea infrastructurii militare folosite de Statele Unite, inclusiv baza Bezmer, precum și posibilitatea de a solicita sprijin suplimentar pentru apărarea antiaeriană din partea vecinului său sudic.