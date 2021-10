Evoluție spectaculoasă. Ce face Greta Thunberg atunci când nu-și bate joc de politicieni. Are legătură cu schimbările climatice

La finele săptămânii trecute, Thunberg a lansat o serie de concerte internaționale dedicate subiectului schimbărilor climatice.

Împreună cu activistul de mediu și co-organizatorul Andreas Magnusson, tânăra a urcat pe scenă la Stockholm pentru a interpreta hit-ul de acum 34 de ani al lui Rick Astley, "Never gonna give you up" ("Nu voi renunța niciodată la tine").

Anterior, Thunberg a participat la un așa-numit rick-rolling, în cadrul căruia a postat pe Twitter ceea ce ea a spus că este un link către un nou discurs dar care ducea la videoclipul cântecului.

Prestația Gretei Thunberg a fost prima dintr-o serie de 19 concerte destinate să crească gradul de conștientizare și să pună presiune pe liderii mondiali înaintea evenimentului COP26, care va avea loc în luna noiembrie la Glasgow (Scoția).

În urmă cu trei săptămâni, Greta Thunberg i-a ironizat și acuzat de inacțiune pe liderii internaționali în intervenția sa la evenimentul Youth4Climate, desfășurat la Milano

Thunberg a folosit expresii din discursurile unor lideri precum premierul britanic Boris Johnson și președintele francez Emmanuel Macron, pentru a ilustra ceea ce ea a numit "cuvintele și promisiunile deșarte" ale politicienilor.

"Să reconstruim mai bine" (build back better) și "activism costisitor" (expensive bunny-hugging) sunt două formulări pe care Thunberg le-a împrumutat de la premierul britanic și le-a adăugat "bla, bla"-uri pentru un plus de expresivitate.

De la Macron, Thunberg a parafrazat formularea "Nu există o planetă B".

Greta Thunberg: Visurile noastre se îneacă în bla, bla-ul așa-zișilor noștri lideri

"Nu este vorba despre activism de mediu costisitor, corect politic sau de pupat animalele în bot... sau de bla, bla, bla. Să reconstruim mai bine pentru a face față dezastrelor, bla, bla, bla. Economie verde, bla, bla, bla. Emisii zero până în 2050, bla, bla, bla. Neutralitate climatică, bla, bla, bla.

Asta tot auzim de la așa-zișii noștri lideri. Vorbe. Vorbe care sună bine dar nu au dus până în prezent la nicio măsură. Visurile și speranțele noastre se îneacă în vorbele și promisiunile lor deșarte. Desigur, avem nevoie de dialog constructiv, însă ei au avut până acum 30 de ani de bla, bla, bla și unde ne-a dus asta?", a spus Thunberg, privind cu atenție foile din fața sa.

Greta Thunberg: Va fi nevoie de reduceri de emisii cum nu s-a mai văzut. Va trebui să ne schimbăm

"Desigur, încă putem schimba cursul lucrurilor. Este în întregime posibil. Va fi nevoie de reduceri anuale drastice ale emisiilor, cum nu s-au mai văzut pana acum in lume. Și, întrucât nu dispunem de soluții tehnologice capabile să realizeze, ele singure, nici pe departe, reducerile necesare, asta înseamnă că va trebui să ne schimbăm.

Nu mai putem să-i lăsăm pe cei de la putere să decidă ce este sau nu este posibil din punct de vedere politic. Nu-i mai putem lăsa pe cei de la putere să decidă ce este speranța. Speranța nu este pasivă. Speranța nu este bla, bla, bla.

Speranța înseamnă să spui adevărul. Speranța înseamnă să iei măsuri. Și vine întotdeauna de la oameni", a concluzionat ea.

