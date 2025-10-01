Grevă generală în Grecia. Guvernul de la Atena, acuzat de "sclavie modernă" din cauză că vrea mărească ziua de muncă la 13 ore

Grevă generală în Grecia. Guvernul, acuzat de "sclavie modernă" din cauză că vrea mărească ziua de muncă la 13 ore. Sursa foto: Hepta

Angajaţii din Transporturi au oprit activitatea, miercuri, în Grecia, iar o grevă generală şi proteste de o zi sunt aşteptate la Atena împotriva ideii Guvernului de a mări ziua de lucru la 13 ore, conform france24.com. Sindicatele acuză autoritățile că ar implementa "sclavia modernă".

Transportul în Atena, trenurile și serviciile de feribot vor fi perturbate, în timp ce profesorii, personalul spitalicesc și funcționarii publici participă, de asemenea, la mobilizare.

Proteste sunt planificate în jurul prânzului în toată țara pentru a se opune reformei susținute de guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis.

Principalul sindicat din sectorul privat GSEE, care conduce greva alături de sindicatul din sectorul public ADEDY, a declarat că reforma „pune în pericol sănătatea și siguranța lucrătorilor și distruge echilibrul dintre viața profesională și cea personală”.

Guvernul, acuzat de sclavie modernă

Sindicatul pro-comunist PAME a acuzat Guvernul că încearcă să introducă „sclavie modernă” pentru lucrători și să-i oblige să îndure „ore de muncă inumane și salarii mizerabile”.

Proiectul de lege privind reforma, care nu a fost încă depus la parlament, permite personalului să lucreze 13 ore pe zi pentru același angajator în circumstanțe excepționale, contra unei plăți suplimentare.

Într-o țară în care economia și-a revenit după criza datoriilor, dar rămâne fragilă, această posibilitate există deja - dar numai dacă un angajat are doi sau mai mulți angajatori.