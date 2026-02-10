Grevă națională în Spania, după accidentele feroviare din ianuarie. Mecanicii de tren acuză o „lipsă de garanții de siguranță”

Mecanicii de tren din Spania au intrat, luni, în grevă națională de trei zile, în semn de protest față de ceea ce consideră a fi o „lipsă de garanții de siguranță în sistemul feroviar al țării”. Greva vine în urma a două accidente feroviare fatale din ianuarie, unul în Adamuz, în regiunea sudică a țării, soldat cu 46 de morți, și al doilea, două zile mai târziu, lângă Barcelona, ​​unde un mecanic de locomotivă a murit și zeci de persoane au fost rănite, scrie BBC News.