Grevă națională în Spania, după accidentele feroviare din ianuarie. Mecanicii de tren acuză o „lipsă de garanții de siguranță”

Mecanicii de tren din Spania au intrat, luni, în grevă națională de trei zile, în semn de protest față de ceea ce consideră a fi o „lipsă de garanții de siguranță în sistemul feroviar al țării”. Greva vine în urma a două accidente feroviare fatale din ianuarie, unul în Adamuz, în regiunea sudică a țării, soldat cu 46 de morți, și al doilea, două zile mai târziu, lângă Barcelona, unde un mecanic de locomotivă a murit și zeci de persoane au fost rănite, scrie BBC News.
Accidentele au cauzat întârzieri uriașe pentru călători și pun la îndoială mult lăudatul sistem feroviar al Spaniei. Semaf, sindicatul mecanicilor de locomotivă, solicită angajarea de personal suplimentar, creșterea investițiilor și a mentenanței, în contextul a ceea ce a descris drept „deteriorarea constantă a rețelei feroviare”.
În urma celor două accidente, verificările de siguranță ulterioare au relevat, de asemenea, defecțiuni și probleme de întreținere pe o serie de rute. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, urmează să fie interogat în parlament la sfârșitul acestei săptămâni cu privire la deficiențele din sistemul feroviar.
Accidentul de la Adamuz din 18 ianuarie, unde un tren de mare viteză a deraiat și s-a ciocnit cu un altul care circula în direcția opusă, a fost cel mai grav dezastru feroviar din țară din ultimul deceniu .
Un raport preliminar al comisiei de investigare a accidentelor feroviare CIAF a constatat că niște caneluri găsite pe roțile trenului deraiat și pe cele ale altor trei trenuri anterioare sugerează că a avut loc o fisură pe șină înainte ca trenul să treacă peste ea.
Doar două zile mai târziu, în Catalonia, un mecanic stagiar a fost ucis și cel puțin 37 de pasageri au fost răniți când un zid prăbușit a cauzat deraierea unui alt tren local. Oficialii feroviari cred că zidul s-a prăbușit în timp ce trenul trecea, lovind mai întâi cabina mecanicului și apoi provocând avarii considerabile primului vagon al trenului în care călătoreau majoritatea pasagerilor răniți.
Semaf a declarat anterior că aceste coliziuni reprezintă „un punct de cotitură în solicitarea luării tuturor măsurilor necesare pentru a garanta siguranța operațiunilor feroviare”.
Valoarea investițiilor pe care le primește rețeaua feroviară a fost supusă unei analize deosebite. Guvernul condus de socialiști a încercat să respingă astfel de întrebări, subliniind că au fost investiți 700 de milioane de euro în modernizarea liniei Madrid-Andaluzia în ultimii ani, tronsonul de cale ferată unde a avut loc accidentul fiind inclus în renovare.
„Nu ne confruntăm cu o problemă de lipsă de întreținere, nu ne confruntăm cu o problemă de infrastructură învechită și nu ne confruntăm cu o problemă de lipsă de investiții”, a declarat ministrul Transporturilor, Óscar Puente.