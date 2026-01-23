Anchetatorii din Spania cred că au aflat cauza tragediei feroviare în care au murit 45 de oameni: o șină fisurată

Autorităţile din Spania se tem că bilanţul victimelor va creşte. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Comisia de investigație feroviară CIAF a înaintat un raport privind o posibilă cauză a tragediei feroviare din Spania, de duminica trecută, în urma căreia au murit 45 de oameni. Anchetatorii spanioli au descoperit o fisură, o gaură de circa 40 de centimetri, pe un sector drept de cale ferată. Din cauza acestei fisuri ar fi deraiat trenul operat de compania privată Iryo, relatează BBC.

Trenul operat de compania privată Iryo a deraiat la data de 18 ianuarie, iar vagoanele din spate au pătruns pe linia opusă, intrând pe traiectoria unui tren care venea din sens invers, operat de compania de stat Renfe.

Comisia de investigație feroviară CIAF a declarat că nu doar vagoanele din față ale trenului Iryo, care au rămas pe șine, prezentau „șanțuri” pe roți, ci și trei trenuri care trecuseră anterior pe acel sector de cale ferată.

Cauză probabilă a tragediei: o șină fisurată

Gaura de aproape 40 de centimetri apărută în șină a devenit punctul central al anchetei privind accidentul.

Coliziunea mortală de duminică a avut loc în jurul orei 19:45, la aproximativ o oră după ce trenul Iryo plecase din Málaga spre Madrid.

Ultimele trei vagoane ale trenului, respectiv vagoanele șase, șapte și opt, au deraiat și s-au ciocnit cu trenul Renfe care se îndrepta spre Huelva. „Vagonul șase a deraiat din cauza unei întreruperi complete a continuității căii ferate”, se arată în raportul preliminar.

Majoritatea persoanelor ucise și rănite se aflau în vagoanele din față ale trenului operat de stat.

La începutul acestei săptămâni, ministrul spaniol alTtransporturilor, Óscar Puente, a confirmat informațiile potrivit cărora au fost găsite caneluri pe roțile vagoanelor trenului Iryo, care traversaseră acel sector de cale ferată fără incidente.

„Aceste șanțuri de pe roți și deformarea observată la nivelul căii ferate sunt compatibile cu faptul că șina era fisurată”, se precizează în raportul preliminar al CIAF.

Raportul adaugă că trei trenuri care au trecut peste acel sector de cale ferată la orele 17:21, 19:01 și 19:09, duminică, prezentau șanțuri similare, „cu un model geometric compatibil”.

Șanțuri similare au fost identificate și pe vagoanele doi, trei și patru ale trenului Iryo, însă vagonul cinci, ultimul care nu a deraiat, avea un șanț pe marginea exterioară, sugerând că șina începuse deja să se încline spre exterior înainte ca vagonul șase să deraieze.

Fisura nu ar fi putut fi detectată

CIAF a precizat că aceste concluzii reprezintă o „ipoteză de lucru”, adăugând că aceasta „trebuie confirmată prin calcule detaliate și analize ulterioare”.

Ministrul Transporturilor a apărut din nou în fața presei vineri, afirmând că este prea devreme pentru a oferi concluzii definitive, dar că, dacă fisura a fost cauza accidentului, aceasta s-a produs cu câteva minute sau ore înainte de deraiere și nu ar fi putut fi detectată.

Dezastrul de la Adamuz este cel mai grav accident feroviar din Spania din ultimul deceniu.

În 2013, Spania a suferit cel mai grav accident feroviar de mare viteză din istoria sa, în Galicia, în nord-vestul țării, soldat cu 80 de morți și 140 de răniți.