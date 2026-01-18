Groenlanda aduce noi rute maritime, minerale ascunse și o linie de front între SUA și Rusia

4 minute de citit Publicat la 08:00 18 Ian 2026 Modificat la 08:00 18 Ian 2026

Criza climatică reduce calota de gheață a Groenlandei, dar și întinderea gheții marine din întreaga Arctica, deschizând noi rute maritime și scoțând la iveală resurse valoroase. Sursa foto: GettyImages

Pe măsură ce gheața Arcticii se topește, Groenlanda a trecut de la o insulă înghețată și izolată la un punct-cheie pe harta geopolitică globală. Topirea calotei deschide rute maritime noi, scoate la iveală resurse minerale valoroase și aduce tot mai aproape competiția dintre marile puteri, într-o regiune aflată între Statele Unite și Rusia. Astfel că, aici, miza nu mai este doar economică, ci și militară, scrie The Guardian.

Situată între Statele Unite și Rusia, Groenlanda a devenit o zonă strategică de primă linie, pe măsură ce Arctica se deschide din cauza încălzirii globale.

Importanța insulei a fost subliniată de faptul că Donald Trump a luat public în calcul ca SUA să preia Groenlanda de la aliatul său din NATO, Danemarca, fie prin cumpărare, fie prin forță.

Criza climatică reduce calota de gheață a Groenlandei, dar și întinderea gheții marine din întreaga Arctica, deschizând noi rute maritime și scoțând la iveală resurse valoroase.

Amenințările lui Trump, considerate anterior simple declarații bombastice, sunt privite acum ca un semnal timpuriu al modului în care topirea gheții transformă Groenlanda într-un punct fierbinte geopolitic. Hărțile arată cum se conturează această evoluție.

Gheața se topește

Extinderea medie a gheții marine în Arctica, în ultimii cinci ani, a fost de 4,6 milioane de kilometri pătrați – aproximativ suprafața Uniunii Europene.

Aceasta reprezintă însă o scădere de 27% față de media de 6,4 milioane de kilometri pătrați din perioada 1981–2010, potrivit datelor furnizate de National Snow and Ice Data Center. Gheața pierdută este echivalentă, ca suprafață, cu Libia.

Reducerea gheții arctice înseamnă că, vara, calota nu mai ajunge până la țărmurile Rusiei și Canadei. Iar pentru că sub Polul Nord nu există uscat, sunt expuse mări care, până recent, erau inaccesibile.

Rutele maritime arctice devin tot mai viabile

Acest fenomen deschide noi rute de transport maritim. Pe măsură ce mările polare devin navigabile pe perioade mai lungi, trasee cândva rezervate spărgătoarelor de gheață se transformă în coridoare comerciale.

Cea mai dezvoltată este ruta maritimă nordică, care se suprapune pasajului de nord-est și urmează coasta arctică a Rusiei, din Europa spre Asia. Aceasta este esențială pentru ambițiile Moscovei.

Mai la vest, pasajul de nord-vest traversează arhipelagul arctic al Canadei, iar în planurile pe termen lung apare și o rută central-arctică, peste Polul Nord.

Aceste schimbări redesenează harta comerțului global, adăugând rute care pot oferi alternative la Canalul Suez și pot reduce aproape la jumătate durata călătoriei dintre vestul Europei și estul Asiei.

În 2025, portcontainerul Istanbul Bridge a devenit prima navă de linie care a călătorit din China în Europa pe ruta maritimă nordică, cunoscută și ca scurtătura „Drumul Mătăsii Polar”. Nava a parcurs distanța dintre Ningbo, China, și Felixstowe, Marea Britanie, în aproximativ 20 de zile.

Datele furnizate de Marine Exchange of Alaska arată că în 2024 au avut loc 665 de tranzitări ale strâmtorii Bering, care separă Rusia de SUA – o creștere de 175% față de cele 242 din 2010.

Aceste rute nu sunt lipsite de riscuri, ceea ce afectează viabilitatea lor comercială.

Serafima Andreeva, cercetătoare la Fridtjof Nansen Institute, afirmă că Moscova vizează utilizarea „pe tot parcursul anului” a pasajului de nord-est dintre Europa și Asia și investește masiv în spărgătoare de gheață nucleare.

Cu toate acestea, navele încă rămân blocate în gheață, spune Andreeva, adăugând: „Chiar și acum apar ocazional probleme în utilizarea rutei, inclusiv în timpul «verii»”.

Tensiuni în creștere în jurul Arcticii

Mai multe state arctice revendică teritorii în regiune: Canada, Danemarca, Norvegia, Rusia și SUA.

Comisia pentru limitele platoului continental formulează recomandări către statele de coastă în privința acestor revendicări.

SUA au deja o prezență militară în Arctica și, în mod special, în Groenlanda. Baza izolată Pituffik, din nord-vestul Groenlandei, găzduiește sisteme de avertizare timpurie împotriva rachetelor, apărare antirachetă și operațiuni spațiale pentru SUA și NATO.

Rusia a deschis mai multe baze militare în ultimul deceniu și a reactivat infrastructură sovietică veche și aerodromuri.

În 2018, China s-a autodeclarat „stat aproape arctic”, în încercarea de a-și spori influența în regiune.

„Interesul militar în Arctica a crescut în ultimii 10–15 ani, iar peisajul s-a schimbat semnificativ din 2022 (când Rusia a invadat Ucraina)”, spune Andreeva.

Ea adaugă că aderarea recentă a Finlandei și Suediei la NATO a remodelat arhitectura de securitate, sporind atenția asupra statelor nordice ca bloc. Acest lucru a întărit dorința Rusiei de a-și consolida controlul asupra unor zone precum peninsula Kola și bastionul Barents.

Chiar dacă, din 2022, atenția Rusiei s-a concentrat pe Ucraina, prezența sa în Arctica a fost menținută.

Statele NATO și-au consolidat prezența navală în Arctica și au anunțat investiții sporite în construcția de spărgătoare de gheață. Odată cu extinderea nordică a NATO, forțele aeriene ale Danemarcei au devenit mai integrate cu cele ale Finlandei, Norvegiei și Suediei. În 2024, China a desfășurat trei nave spărgătoare de gheață în Arctica.

Interesul pentru mineralele critice ale Groenlandei

Groenlanda joacă un rol important și în cursa globală pentru minerale critice. Insula ocupă locul opt la nivel mondial în ceea ce privește rezervele de pământuri rare, estimate la 1,5 milioane de tone de US Geological Survey.

Aici se află două dintre cele mai mari zăcăminte cunoscute, la Kvanefjeld și Tanbreez, iar interesul străin pentru ele este în creștere.

Compania chineză Shenghe Resources este cel mai mare acționar al proiectului Kvanefjeld, cu o participație de 12,5%, potrivit Center for Strategic and International Studies.

Până în prezent, exploatarea pământurilor rare nu a început, din cauza inaccesibilității. Doar aproximativ 20% din Groenlanda este lipsită de gheață, iar mari părți ale insulei rămân inaccesibile o bună parte din an.

Însă, la fel ca în cazul rutelor maritime, încălzirea globală începe să schimbe și această ecuație, iar retragerea gheții scoate la iveală noi resurse minerale.