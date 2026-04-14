Grupul Bilderberg a reunit elitele globale la Washington: Șeful NATO a vorbit cu generali și miliardari tech despre viitorul războiului

Bilderberg, considerat încă din anii 1950 un fel de „motor intelectual” al NATO, s-a desfășurat anul acesta într-un moment de criză și incertitudine majoră pentru alianță. FOTO: Profimedia Images

Cea de-a 72-a reuniune a Grupului Bilderberg, o conferință elitistă și discretă de politici, de mult timp înconjurată de teorii ale conspirației, a avut loc în weekend, la Washington DC. Un cordon de securitate a fost instituit în jurul luxosului hotel Salamander, unde s-a desfășurat summitul cunoscut pentru lipsa de transparență față de presă, la care au participat, ca de obicei, prim-miniștri, lideri militari, miliardari din tehnologie și șefi ai unor mari companii de investiții, potrivit The Guardian.

Bilderberg, considerat încă din anii 1950 un fel de „motor intelectual” al NATO, s-a desfășurat anul acesta într-un moment de criză și incertitudine majoră pentru alianță. În ultimele săptămâni, pe fondul amenințărilor repetate ale lui Donald Trump de a retrage SUA din NATO despre care a spus că e „un tigru de hârtie”, „relația industrială de apărare transatlantică” (așa cum este denumită pe agenda reuniunii) a ajuns într-un punct tensionat.

Șeful NATO, Mark Rutte, a ajuns la conferință imediat după o discuție „foarte directă” la Casa Albă. Însă, dincolo de retorica lui Trump despre abandonarea NATO, nu au existat semne că americanii s-ar retrage din Bilderberg — dimpotrivă, au fost prezenți în număr mare.

Titani de pe Wall Street, inclusiv directorii executivi ai KKR și Lazard, precum și liderii unor corporații uriașe, precum Pfizer, s-au întâlnit cu ușile închise cu o delegație de politicieni de rang înalt apropiați președintelui. Lobby-ul marilor companii în privat este specialitatea Bilderberg, iar acest amestec discret între sectorul public și cel privat se potrivește perfect cu stilul de capitalism de cumetrie asociat lui Trump, mai precizează sursa citată.

Temele despre viitorul războiului au dominat discuțiile

Secretarul de interne al lui Trump, Doug Burgum, a participat la reuniune, alături de consilierul său preferat pe comerț, Robert Lighthizer. Lor li s-au alăturat Jason Smith, aliat economic al lui Trump și președinte al influentului Comitet pentru căi și mijloace din Camera Reprezentanților, precum și secretarul armatei, Dan Driscoll, cunoscut drept „omul dronelor” al lui Trump.

Nu a fost o surpriză că, pe fondul conflictului din Iran care domină agenda globală, conferința din acest an a avut o puternică tematică legată de război: „Viitorul războiului” s-a aflat pe ordinea de zi, iar lista participanților a inclus și pe amiralul cu patru stele Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA. Din sectorul privat, a existat o prezență consistentă a contractorilor militari și producătorilor de drone, în frunte cu Eric Schmidt, fostul șef al Google și susținător al războiului cu drone.

La începutul acestui an, Schmidt declara pentru Financial Times că „războaiele viitorului vor fi definite de arme fără echipaj”, cu „roiuri de drone operate de la distanță și din ce în ce mai automatizate cu ajutorul inteligenței artificiale”. În această zonă de intersecție dintre drone și AI prosperă companii precum Anduril Industries, al cărei cofondator și CEO, Brian Schimpf, participă la conferința de la Washington, alături de partenerul său din proiectul „Golden Dome” al lui Trump, CEO-ul Palantir, Alex Karp.

Peter Thiel, marele absent de la eveniment

Karp este apropiat de miliardarul Peter Thiel, al cărui nume lipsește, în mod surprinzător, de pe lista participanților din acest an. Thiel face parte din comitetul director al grupului din 2008 și absența sa este neobișnuită. Influența sa se extinde adânc în administrația Trump, iar în cadrul Bilderberg a crescut constant. Prin organizația American Friends of Bilderberg Inc., el finanțează în mare parte reuniunile fastuoase de la Washington, alături de Eric Schmidt.

Thiel activează într-o zonă de intersecție între marile finanțe și serviciile de informații — cel mai notabil fiind faptul că a fondat Palantir cu sprijin financiar din partea CIA. Această zonă opacă este chiar originea Bilderberg: grupul a fost creat de serviciile de informații britanice și americane, iar la conferințe participă mereu și șefi ai serviciilor secrete. Anul acesta au fost prezenți trei directori de informații, inclusiv șeful MI6, Blaise Metreweli, mai scriu jurnaliștii de la The Guardian.

Absența lui Thiel este cu atât mai notabilă cu cât Bilderberg oferă participanților acces informal la decidenți — de la mic dejunuri cu președintele Finlandei, la ceaiuri cu șeful FMI sau cocktailuri cu regele Olandei.

Rămâne un mister de ce presa vorbește atât de puțin despre Bilderberg, în ciuda faptului că este un summit anual major, la care participă numeroși lideri politici de rang înalt. Conferința din acest an a avut mai multe elemente notabile, inclusiv prezența lui Vivian Motzfeldt, fost ministru de externe al Groenlandei și fost președinte al parlamentului local.

Motzfeldt a fost primul reprezentant al Groenlandei la Bilderberg, iar prezența sa a transmis un semnal administrației Trump că Groenlanda are aliați puternici în cadrul parteneriatului transatlantic.