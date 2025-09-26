Guardian: Cum folosește Israelul arheologia și „istoria văzută prin tunel” ca să mențină SUA ca aliat

Rubio și Netanyahu la Zidul Plângerii. Foto: Profimedia Images

Când secretarul de stat american, Marco Rubio, a vizitat Ierusalimul în această lună, itinerarul pe care gazdele israeliene l-au pregătit a fost centrat mai mult decât orice pe arheologie, scrie The Guardian, într-o analiză a politicii externe israeliene și felul în care statul evreu își menține ca aliat guvernul american.

În prima zi a vizitei, Netanyahu l-a dus pe Rubio în subteran, să vadă excavările de lângă Zidul Plângerii.

În a doua zi, premierul israelian i-a oferit lui Rubio onoarea de a inaugura un tunel săpat sub un cartier palestinian, de-a lungul unui bulevard construit în perioada romană (numit drumul pelerinajului). Totul se desfășura în „Orașul lui David”, un parc arheologic înființat de o organizație de coloniști evrei în Cisiordania.

Ambele evenimente au avut ca scop să accentueze ideea că Ierusalimul este un oraș cu rădăcini iudaice și că statutul său, așa cum a accentuat Netanyahu este de „capitală eternă și nedivizată” a Israelului.

Chiar în timp ce Rubio făcea această vizită în Ierusalimul antic, IDF-ul bombarda cel mai important depozit de artefacte antice din orașul Gaza, pulverizând trei decenii de muncă arheologică.

Lupta pentru istorie face de foarte multă vreme parte din conflictul larg al Israelului cu Palestina. Oficiali ai autorității israeliene pentru antichități au urmărit trupele israeliene în regiunile ocupate în căutarea de artefacte.

Însă această luptă nu a fost niciodată mai vizibilă decât luna trecută – turul pentru Rubio a fost menit să arate istoria comună a evreilor și creștinilor și să demonstreze că există o legătură care leagă Israelul de baza evanghelică a Partidului Republican, așa-zisa dreaptă religioasă.

Israelul a „colonizat” guvernul american cu aliați

Pe lângă soțiile lor, Netanyahu și Rubio au fost acompaniați de un alt personaj politic american emblematic pentru legătura Americii cu Israelul – Mike Huckabee, un pastor baptist și actualul ambasador american în Israel. De asemenea, Huckabee este și un susținător fervent al expansiunii teritoriale israeliene.

Huckabee neagă însăși existența palestinienilor ca popor și respinge și denumirea de „Cisiordania” pentru teritoriul palestinian ocupat, preferând denumirea oficială israeliană de „Iudeea și Samaria” – de altfel denumirea biblică a regiunii.

Prin organizarea unui tur care portretizează originile Ierusalimului ca pur evreiești, Huckabee și Netanyahu au încercat să susțină ideea că Israelul ar trebui să aibă controlul deplin asupra orașului divizat, în orice acord de pace care ar putea să apară în urma războiului Israelului cu palestinienii.

Netanyahu și-a devotat întreaga carieră politică distrugerii oricărei idei de stat palestinian, iar acum are pe post de aliat probabil cea mai pro-israeliană administrație din istorie – deja, soluția cu două state nu mai este nici măcar formal o idee acceptată de guvernul israelian. Mulți dintre oficialii de top din guvernul lui Netanyahu susțin vădit anexarea Cisiordaniei.

Pentru a formaliza cucerirea israeliană absolută a Palestinei, ca soluție la conflictul din Orientul Mijlociu, spun arheologii independendenți, Netanyahu și susținătorii săi americani urmăresc să „construiască” o istorie văduvită de toate complexitățile unui teritoriu care a fost cucerit, împărțit și disputat vreme de peste un mileniu.

Rubio a calificat tunelul „Drumul Pelerinului” drept „unul dintre cele mai important situri arheologice de pe planetă”.

Organizația coloniștilor israelieni, Elad, care a înființat situl arheologic pe teren palestinian expropriat în carierul Silwan, a prezentat ruta ca fiind cea folosită de evreii antici pentru a călători la Templu în timpul vieții lui Iisus Hristos.

Această construcție a fost declarată ilegală de ONU pentru că a fost construită pe teritoriu ocupat și face parte din efortul israelian mai larg de a deposeda palestinienii de teritoriu. O comisie a ONU a denunțat, anul trecut, folosirea arheologiei pentru scopuri politice.

„În ciuda istoriei sale bogate și eterogene, narațiunea prezentată la City of David se concentrează doar pe istoria evreiască a locului, neluând în considerare nicio altă perioadă și nicio altă cultură”, a transmis comisia ONU citată.

Alon Arad, șeful unui grup independent de arheologi, Emek Shaveh, a spus că tunelul a mai fost inaugurat o dată, chiar în primul mandat al lui Trump, când onorurile au fost făcute de primul ambasador al lui Trump în Israel, David Friedman. El a folosit, atunci, un baros pentru a sparge un zid, în 2019.

„Acest întreg festival este o chestiune foarte bizară. Faptul că coloniștii, evangheliștii și alți americani de dreapta s-au găsit unii pe alții ca pereche perfectă nu e nimic nou. Dar această ceremonie reprezintă doar un exemplu de arheologie de proastă calitate și o altă dovadă că acest parc arheologic nu are nimic de-a face cu arheologia și cu moștenirea culturală”, spune el.

O altă structură din piatră masivă de la sit este revendicată de unii arheologi drept Orașul lui David din Biblie, însă susținerea este disputată intens. Arad îi acuză pe cei de la Elad și că folosesc metode discreditate de cercetare.

„Arheologii nu mai sapă tuneluri de la începutul secolului al XX-lea. Faptul că ei încă excavează tuneluri sub casele oamenilor fără permisiunile lor înseamnă că tot ce se întâmplă aici este un proces arheologic viciat.

Odată ce excavezi un tunel, ai o perspectivă foarte limitată. Acest branding al Drumului Pelerinilor este doar o altă încercare de a iudaiza moștenirea culturală a regiunii. Este cel mai bun exemplu de «viziune de tunel»”.