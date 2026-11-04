Guvernatoarea din New Jersey amenință cu sancțiuni dure companiile care importă motorină rusească în baza acordului Trump - Putin

2 minute de citit Publicat la 18:49 04 Noi 2026 Modificat la 18:49 04 Noi 2026

Mikie Sherrill, guvernatoarea din New Jersey, a avertizat companiile din acest stat să nu importe motorină rusească. Foto: Getty Images

Mikie Sherrill, guvernatoarea din statul american New Jersey, avertizează companiile că importul de motorină rusească "va atrage sancțiuni severe", scrie miercuri Kyiv Independent.

Ziarul citează un document din 2 noiembrie, în care guvernatoarea Sherrill a semnalat autorităților și companiilor porturile din New Jersey că importul de combustibil diesel din Rusia continuă să încalce legislația federală, chiar dacă a fost încheiat un acord pe această temă între președinții Trump și Putin.

"Orice încercare de a obține profit din comerțul ilegal cu combustibil rusesc va implica sancțiuni severe. Vă îndemn să respingeți orice navă-cisternă care încearcă să vă utilizeze facilitățile pentru a derula o astfel de activitate ilicită", se spune în documentul citat de publicația ucraineană.

Importul de motorină rusească nu ar face decât să contribuie la finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, fără a determina scăderea prețurilor la combustibil în SUA, a adăugat guvernatoarea.

Trump și Putin au ajuns în octombrie la un acord referitor la motorina rusească

Acordul dintre președinții american și rus a fost anunțat de Donald Trump în urmă cu o lună, după o discuție prin telefon cu omologul de la Moscova. Trump a spus la momentul respectiv că Rusia a acceptat să furnizeze milioane de tone de motorină către SUA și piețele globale.

"Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei globale, alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea", a detaliat Trump într-o postare pe Truth Social.

Guvernatoarea Sherrill a criticat acordulcu Rusia și a insistat asupra rolului acesteia de aliat al Iranului, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, în care, în urma loviturilor Teheranului, au murit 23 de militari americani, alte câteva zeci fiind răniți.

Guvernatoarea din New Jersey: Trump poate ridica sancțiunile doar dacă Rusia se retrage din Ucraina

Ea a adăugat că Trump nu are autoritatea de a ridica sancțiunile impuse prin Legea privind petrolul rusesc – adoptată la începutul invaziei ruse din 2022 – decât dacă președintele american prezintă dovezi că Moscova și-a retras forțele din Ucraina. Însă Trump nu a adus astfel de dovezi.

"Vom recurge la toate instrumentele legale și de reglementare disponibile pentru a ne asigura că porturile, întreprinderile și infrastructura noastră nu sunt exploatate în scopul promovării unor interese contrare Statelor Unite ale Americii și statului New Jersey", a conchis guvernatoarea.

Mikie Sherrill a devenit guvernator al statului New Jersey la 20 ianuarie 2026, după ce a câștigat alegerile din partea Partidului Democrat, învingându-l pe republicanul Jack Ciattarelli cu un scord de circa 57% din voturi.

Sherrill l-a succedat lui Phil Murphy și a marcat câteva premiere istorice prin victoria sa, fiind prima femeie politician din Partidul Democrat care ocupă acest post în New Jersey și prima femeie veteran militar din istoria SUA care devine guvernator al unui stat.