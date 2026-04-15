Guvernul de la Chişinău înfiinţează "Serviciul relaţii cu România" în cadrul MAE din Moldova. Cu ce se va ocupa

Publicat la 23:46 15 Apr 2026

Guvernul de la Chişinău a decis extinderea și reorganizarea Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova, prin crearea unor noi servicii și suplimentarea personalului. Astfel, autorităţile de peste Prut înfiinţează "Serviciul relații cu România", menit să consolideze cooperarea bilaterală, precum și Serviciul diplomație cibernetică, adaptat noilor provocări din domeniul digital, notează Ziarul de Gardă.

Totodată, Direcția diplomație economică va fi reorganizată în conformitate cu bunele practici ale ministerelor de externe din statele membre ale UE.

Ambasada României în R. Moldova a salutat decizia luată de Guvernul R. Moldova, menționând că este „un pas firesc și binevenit în consolidarea cooperării strategice”.

"Această inițiativă reflectă maturitatea și profunzimea parteneriatului bilateral, precum și necesitatea unei coordonări tot mai eficiente într-un context marcat de intensificarea dialogului politic, extinderea cooperării sectoriale și avansarea parcursului european al Republicii Moldova.

Instituționalizarea unui mecanism dedicat relației cu România confirmă importanța pe care Chișinăul o acordă acestui parteneriat privilegiat”, au declarat reprezentanții ambasadei, potrivit sursei amintite.

În mesajul ambasadei se mai menţionează că România rămâne un susținător ferm al eforturilor de modernizare și reformă ale Moldovei, iar „consolidarea capacității instituționale a Ministerului Afacerilor Externe contribuie direct la atingerea obiectivelor comune, în special în procesul de integrare europeană”.