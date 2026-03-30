Guvernul francez alocă 70 de milioane de euro pentru măsuri de şomaj parţial din cauza războiului din Iran. Ce înseamnă asta

Ministrul francez al Muncii, Jean-Pierre Farandou. Foto: Hepta

Guvernul francez a anunţat, luni, că va acoperi costurile măsurilor de şomaj parţial prin alocarea a aproximativ 70 milioane de euro pentru a răspunde efectelor economice ale războiului din Orientul Mijlociu. Măsura a mai fost folosită și în timpul pandemiei de COVID-19, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Măsurile de activitate parţială pe termen lung, care să le permită firmelor să reducă activitatea angajaţilor fără a recurge la concedieri, au fost luate în timpul pandemiei în 2020, apoi la începutul războiului din Ucraina în 2022, dar noi măsuri de acest tip nu au mai putut fi aplicate de la începutul lui 2023.



Luni, într-un interviu televizat, ministrul Muncii Jean-Pierre Farandou s-a declarat pregătit să „introducă măsuri de şomaj parţial pentru a sprijini întreprinderile care se confruntă cu un declin al activităţii, şi există relativ puţine, de altfel, ceea ce înseamnă că, deocamdată, activitatea nu face faţă prea rău”.



„Şomajul parţial poate privi toate firmele care se confruntă cu o scădere brutală de activitate ce ar fi legată în mod direct de criză şi despre care credem aproape cu certitudine că, odată criza trecută, îşi vor reveni”, a explicat ministrul muncii.



„Toate firmele sunt eligibile, dar ne vom uita cu o atenţie suplimentară la firmele care suferă din cauza a ceea ce se întâmplă în Iran”, subliniat Farandou.



Guvernul francez a anunţat, de asemenea, vineri, un plan de ajutor de aproape 70 milioane de euro, ţintit şi limitat la luna aprilie, pentru sectoarele cele mai afectate de creşterea preţurilor la carburanţi: pescuitul, agricultura, transporturile.