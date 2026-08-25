Guvernul Magyar sesizează procurorii după ce a descoperit că Orban a cumpărat ventilatoare de aproape 1 miliard de dolari, în era Covid

1 minut de citit Publicat la 12:34 25 Aug 2026 Modificat la 12:34 25 Aug 2026

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Ministerul de Externe al Ungariei a sesizat procurorii în legătură cu suspiciuni de fraudă și alte infracțiuni privind achiziția de ventilatoare din 2020, în timpul pandemiei de coronavirus, în timpul guvernului lui Viktor Orban, a declarat, marți, Anita Orban, ministră de externe în cadrul guvernului Magyar, relatează Reuters.

Sesizarea privește achiziționarea a aproape 17.000 de ventilatoare, în valoare totală de aproximativ 829 de milioane de euro (963 milioane dolari). Anita Orban a declarat că ministerul a cumpărat, la prețuri exagerate, mii de ventilatoare care, în mod realist, nu puteau fi folosite.

Reprezentanții de presă ai Fidesz, fostul partid de guvernământ, nu au răspuns unei solicitări a Reuters pentru comentarii.

Anita Orban a declarat că un audit intern al ministerului a reușit să reconstituie doar parțial situația achizițiilor din perioada pandemiei, deoarece unele dosare și documente au trebuit recuperate în format electronic.

Ministerul a sesizat procurorii pe baza a 88GB de informații, reprezentând aproximativ 130.000 de fișiere recuperate.

Potrivit Anitei Orban, numărul ventilatoarelor cumpărate de ministerul de externe a depășit cu mult numărul medicilor, asistenților de terapie intensivă și paturilor de spital disponibile pentru utilizarea lor.

Majoritatea ventilatoarelor cumpărate în 2020 sunt încă depozitate în magazii, a spus ea.

Șefa diplomației ungare a declarat că datele autorităților vamale și fiscale arată că ventilatoarele au fost cumpărate de la furnizori ungari la prețuri semnificativ mai mari decât cele practicate de producători.