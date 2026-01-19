Hackerii au preluat controlul televiziunii de stat iraniene. Ce s-a văzut pe ecrane înainte ca transmisia să fie întreruptă

Imaginile au fost difuzate duminică seară pe mai multe canale transmise prin satelit. Foto: Getty Images

Hackerii au întrerupt transmisiile prin satelit ale televiziunii de stat iraniane pentru a difuza imagini care îl susțineau pe prințul moștenitor exilat al țării și care îndeamnă forțele de securitate să nu „îndrepte armele spre oameni”, conform unui videoclip online difuzat luni dimineață. Aceasta este cea mai recentă întrerupere care a urmat protestelor la nivel național din țară, potrivit AP.

Atacul cibernetic are loc în contextul în care numărul morților într-o acțiune de reprimare care a sufocat demonstrațiile a ajuns la cel puțin 3.919 de persoane ucise, au declarat activiștii. Aceștia se tem că numărul va crește mult mai mult.

Imaginile au fost difuzate duminică seară pe mai multe canale transmise prin satelit de la Islamic Republic of Iran Broadcasting, postul de radio de stat al țării, care deține monopolul asupra televiziunii și radiodifuziunii. Videoclipul a difuzat două clipuri cu prințul moștenitor Reza Pahlavi, aflat în exil, apoi a inclus imagini cu forțele de securitate și alte persoane în ceea ce păreau a fi uniforme de poliție iraniană. Acesta a susținut, fără a oferi dovezi, că alții „și-au depus armele și au depus jurământ de credință poporului”.

„Acesta este un mesaj către armată și forțele de securitate”, se putea citi într-o imagine. „Nu vă îndreptați armele spre oameni. Alăturați-vă națiunii pentru libertatea Iranului.”

Iran's state TV hacked.

Crown Prince Reza Pahlavi is now on air!



- @Realneo101 pic.twitter.com/9aZvGYu8pv — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) January 18, 2026

Televiziunea de stat a fost întreruptă

Agenția de știri semioficială Fars, despre care se crede că este apropiată de Garda Revoluționară paramilitară a țării, a citat o declarație a postului de stat care recunoaște că semnalul în „unele zone ale țării a fost întrerupt momentan de o sursă necunoscută”. Nu a discutat despre ce a fost difuzat.

O declarație a biroului lui Pahlavi a recunoscut întreruperea semnalului, care l-a arătat pe prințul moștenitor.

„Am un mesaj special pentru armată. Sunteți armata națională a Iranului, nu armata Republicii Islamice”, a spus Pahlavi în transmisiune. „Aveți datoria să vă protejați propriile vieți. Nu mai aveți mult timp. Alăturați-vă oamenilor cât mai curând posibil.”

Imaginile de pe rețelele de socializare distribuite în străinătate, posibil de la cei care au sateliți Starlink pentru a ocoli întreruperea internetului, au arătat atacul cibernetic în desfășurare pe mai multe canale. Campania lui Pahlavi a distribuit, de asemenea, imaginile.

În 2022, mai multe canale au difuzat imagini care îi arătau pe liderii grupării de opoziție exilate Mujahedeen-e-Khalq și o imagine care cere moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Tatăl lui Pahlavi, șahul Mohammad Reza Pahlavi, a fugit din Iran înainte de Revoluția Islamică din 1979. Pahlavi i-a îndemnat pe protestatari să iasă în stradă pe 8 ianuarie, în timp ce autoritățile iraniene au închis internetul și și-au intensificat drastic represiunea.

În timp ce tensiunile rămân ridicate între Teheran și Washington, datele de urmărire a navelor analizate de AP luni au arătat că portavionul USS Abraham Lincoln, precum și alte nave militare americane, se aflau în Strâmtoarea Malacca, după ce au trecut de Singapore pe o rută care le-ar putea duce în Orientul Mijlociu.

Mai multe relatări din mass-media americane, care citează oficiali anonimi, au declarat că portavionul, al cărui port de origine este San Diego, se afla în drum spre Orientul Mijlociu. Probabil că ar mai fi nevoie de câteva zile de călătorie înainte ca aeronava sa să ajungă în raza de acțiune a regiunii. Orientul Mijlociu nu a avut un grup de portavioane sau un grup amfibiu pregătit de atac, ceea ce complică probabil orice discuție despre o operațiune militară care vizează Iranul, având în vedere opoziția largă a statelor arabe din Golf față de un astfel de atac.

Între timp, tensiunile rămân ridicate între Statele Unite și Iran cu privire la represiune, după ce președintele Donald Trump a trasat două linii roșii pentru Republica Islamică - uciderea protestatarilor pașnici și execuțiile în masă efectuate de Teheran în urma demonstrațiilor. Un portavion american, care cu câteva zile înainte se afla în Marea Chinei de Sud, a trecut peste noapte de Singapore pentru a intra în Strâmtoarea Malacca - plasându-l pe o rută care l-ar putea aduce în Orientul Mijlociu.