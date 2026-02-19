Hackerii chinezi au spart rețeaua Ministerului de Interne italian și au furat datele ofițerilor. Scopul pe care l-ar avea operațiunea

Grupul de hackeri chinezi vizează în principal guvernele, instituțiile publice și infrastructura sensibilă.sursa foto: Getty

Reţeaua de date a Ministerului de Interne din Italia a fost spartă de hackeri, iar furtul identităților ofițerilor a fost confirmat de poliție care lansează ipoteza localizării cetățenilor chinezi disidenți prezenți pe teritoriul italian și identificarea ofițerilor de poliție DIGOS implicați în activități de investigație împotriva grupărilor chineze.

Poliția italiană a anunţat acest aspect într-un comunicat: „Atacurile au avut ca scop localizarea cetățenilor chinezi disidenți prezenți pe teritoriul italian și identificarea ofițerilor de poliție DIGOS implicați în activități de investigație împotriva grupărilor chineze”.

Anchetatorii italieni sunt convinși că datele „furate” constituie o sursă importantă de informații care ar permite Beijingului să reconstituie geografia protecției pe care Italia o oferă exilaților și activiștilor: contacte, martori, colaboratori și programe de protecție, ceea ce reprezintă o hartă invizibilă, mai valoroasă decât orice bază de date, relatează La Repubblica.

Suspiciunile provin și dintr-un detaliu aflat în cererea rogatorie din 5 mai, în care procurorii solicită clarificări cu privire la un incident neobișnuit: după o tentativă de asasinat la Prato, oficiali ai ambasadei chineze ar fi călătorit în Toscana pentru a interoga persoane care aveau cunoștință despre incident. Aceasta a fost o activitate paralelă, în afara canalelor oficiale. Victima și fratele său le-au spus procurorilor că acești oficiali i-au raportat autorităților chineze pe instigatori pentru a-i împiedica să se întoarcă în Italia.

Citind printre rânduri întâlnirile din noiembrie, la care a participat ministrul adjunct al Securității Publice Zhongyi Liu, la Prato și la Roma, accentul se mută și asupra controlului și dominației rețelelor economice ale diasporei chineze din Europa: un sistem bazat pe fluxuri opace, comunități închise și intimidare, cu ramificații în Toscana, Franța, Spania și China.

În ultimul an, 151 de lucrători au raportat exploatare și violență către procurorii din Prato. Iar antreprenorii care au fost victime ale agresiunilor au început să colaboreze. Acest lucru perturbă echilibrele stabilite, iar o comunitate mai deschisă față de statul italian, dar mai puțin controlabilă. În acest context, protejarea disidenților devine strategică.

Italia este una dintre țările europene unde activiștii și oponenții își caută refugiu. Divizia de Operațiuni Speciale Italiană (DIGOS) monitorizează amenințările și presiunile. Potrivit analiștilor de securitate cibernetică, operațiuni precum cele atribuite grupului Ink Dragon demonstrează un model de spionaj în concordanță cu interesele Beijingului. Nu este vorba de un singur hacker, ci de o structură organizată care, potrivit mai multor analiști internaționali, poate fi urmărită până la aparatul de securitate al Chinei. Rapoartele de securitate cibernetică descriu această structură organizată ca un actor „aliniat cu Beijingul”.

Grupul vizează în principal guvernele, instituțiile publice și infrastructura sensibilă. Scopul nu este de a distruge sistemele, ci de a rămâne în interiorul lor pentru o perioadă lungă de timp, de a aduna informații și de a controla rețelele. Atacul începe aproape întotdeauna cu defecțiuni tehnice. Odată ajunși în interior, aceștia transformă sistemele compromise: fiecare computer compromis devine o „punte” către atacarea altor ținte. Astfel, construiesc o rețea globală de puncte de acces invizibile.

Acest mod de a acţiona i-a determinat pe mulți observatori să considere Ink Dragon nu un grup criminal, ci o platformă strategică de spionaj, în concordanță cu logica și interesele serviciilor secrete chineze. Presa italiană precizează că, dacă identitățile celor 5.000 de anchetatori au fost furate pentru a reconstrui rețeaua de protecție a disidenților, incidentul nu este unul cibernetic, ci o operațiune de informații.