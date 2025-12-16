Haos în călătoriile cu avionul de sărbători, cu zboruri anulate și întârzieri. În ce aeroporturi din Europa vor fi greve de Crăciun

Brad împodobit de Crăciun într-un aeroport. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Angajații din mai multe aeroporturi europene organizează greve în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a protesta faţă de „comportamentul de tip Grinch” al angajatorilor care oferă salarii mici, potrivit Euronews.

Grevele din transporturi au devenit o parte obișnuită a sezonului festiv, deoarece lucrătorii vizează una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului în lupta lor pentru salarii și condiții de muncă mai bune. Unele proteste sunt planificate cu luni înainte, în timp ce altele sunt anunțate cu doar câteva zile sau chiar ore înainte.

Pe 17 decembrie, anumiți angajați din serviciile de handling la sol, membri ai echipajelor aeriene și controlori de trafic aerian din Italia vor participa la o acțiune de grevă coordonată. Greva de patru ore va include:

personalul ENAV de la aeroportul din Roma, responsabil de controlul traficului aerian;

angajații Assohandlers, care asigură servicii la sol în principalele aeroporturi din Italia și pentru companii aeriene precum Ryanair, Wizz Air și easyJet;

personalul ITA Airways, transportatorul național al Italiei;

angajații companiei aeriene Vueling;

personalul de handling la sol pentru companiile Air France și KLM.

Aceasta se va desfășura între orele 13:00 și 17:00, dar ar putea provoca perturbări pe parcursul întregii zile, cu întârzieri ale zborurilor și timpi de așteptare mai mari la check-in și la ridicarea bagajelor, inclusiv pe aeroporturile majore din Milano, Roma, Veneția, Napoli și Catania.

Grevă în Aeroporturile Luton și Heathrow din Londra

În perioada 19–22 și 26–29 decembrie, personalul de handling la sol al easyJet de la Aeroportul Luton din Londra va intra în grevă, ceea ce ar putea provoca întârzieri la check-in și la manipularea bagajelor.

Aeroportul London Heathrow se pregătește, de asemenea, pentru haosul călătoriilor de Crăciun: în zilele de 22–24 și 26 decembrie, membrii echipajelor de cabină ai Scandinavian Airlines Services (SAS) vor intra în grevă.

Zborurile către principalele hub-uri ale companiei aeriene, precum Copenhaga, Stockholm și Oslo, sunt susceptibile de a fi afectate.

Lucrătorii protestează față de salariile scăzute, care, potrivit sindicatului Unite, i-ar fi obligat să apeleze la bănci de alimente atunci când călătoresc către hub-urile scandinave costisitoare.

„Acesta este un comportament cu adevărat de tip Grinch din partea SAS – profită de bunăvoința angajaților săi și va fi acum responsabilă pentru anularea zborurilor de Crăciun”, afirmă Callum Rochford, responsabil regional al sindicatului Unite.

Spania: Grevele personalului de manipulare a bagajelor provoacă întârzieri la zboruri

Din vară, angajații care lucrează pentru partenerul de handling la sol al Ryanair din Spania, Azul Handling, organizează greve săptămânale din cauza condițiilor de muncă, a bonusurilor și a stabilității locurilor de muncă.

Până pe 31 decembrie, grevele vor continua miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica, între orele 5:00–9:00, 12:00–15:00 și 21:00–00:00.

Pasagerii Ryanair ar putea, prin urmare, să se confrunte cu cozi mai lungi și întârzieri la check-in și la ridicarea bagajelor pe următoarele aeroporturi: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Sud și Valencia.