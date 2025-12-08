Haos în Grecia: Fermierii furioși au blocat aeroporturi și au ridicat baraje rutiere în țară. Un vas din Lesbos a plecat fără pasageri

1 minut de citit Publicat la 22:32 08 Dec 2025 Modificat la 23:01 08 Dec 2025

Proteste naționale ale fermierilor din Grecia, după suspendarea subvențiilor europene. Sursă colaj foto: Profimedia Images

Un feribot a părăsit insula grecească Lesbos fără pasageri după ce fermierii locali au blocat accesul la portul insulei, în cadrul unor ample proteste la nivel împotriva guvernului de la Atena, scrie luni publicația Ekathimerini.

Nava Diagoras, aparținând companiei Blue Star Ferries, a plecat spre Chios și Pireu, după ce nu niciun pasager nu a reușit să ajungă la bord.

Protestatarii au blocat portul cu tractoare și alte utilaje agricole, împiedicând vehiculele și călătorii să ajungă la feribot.

Fermierii au promis că vor menține blocada până când guvernul își va lua angajamente clare și va intra într-un dialog real cu protestatarii.

Ei insistă că agricultura și creșterea animalelor sunt coloana vertebrală a economiei din Lesbos.

Protestatarii au declanșat blocada în răspuns la întârzierile la plata subvențiilor susținute de Uniunea Europeană.

Subvențiile de 600 de milioane de euro au fost suspendate în urma unui scandal care a dezvăluit o schemă frauduloasă de sifonare a banilor europeni.

Fermierii amenință să blocheze Grecia, după suspendarea subvențiilor în urma unui scandal de corupție

Nu doar Lesbos, ci și alte zone din Grecia au consemnat proteste ale fermierilor furioși.

Aceștia și-au dus utilajele inclusiv la punctele de trecere a frontierei și de-a lungul autostrăzilor din țară, amenințând că vor bloca drumurile și aeroporturile.

Între timp, zborurile au fost reluate pe aeroportul Chania din Creta, după ce tot fermierii au blocat intrarea principală.

Ei au fost de acord să deblocheze accesul, urmând să decidă ce formă va lua în continuare protestul lor.

O situație similară a fost raportată la aeroportul Heraklion din insulă.

Presa greacă: Au fost arestate peste 100 de persoane după protestele din Creta

Peste 100 de persoane au fost arestate după protestele violente de luni, de pe insula Creta, notează presa elenă.

Mai mulți dintre cei plasați în arest sunt acuzați de tentativă de omor, port și uz ilegal de armă, vătămare corporală gravă și distrugere.

Conform celor comunicate de autorități, printre participanții la violențe s-au numărat persoane cu cazier pentru infracțiuni violente.

Protestele fermierilor greci au dus, luni, la blocări temporare ale zborurilor pe aeroportul Heraklion, după ce manifestanții au pătruns cu forța pe pistă, atacând forțele de ordine cu pietre.

Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene.

La aeroportul Chania, vehiculele autorităților au fost vandalizate cu bâte și pietre.

La nivel național, peste 20 de blocaje rutiere au fost organizate cu mii de utilaje agricole.