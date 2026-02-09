Harta cu prezența militară americană în Europa. Unde sunt cei mai mulți soldați. Trei baze-cheie sunt în România

3 minute de citit Publicat la 08:00 09 Feb 2026 Modificat la 08:41 09 Feb 2026

Soldați americani în Europa. Foto: Facebook/U.S. Marine Forces Europe and Africa

Un document recent al Congresului SUA scoate la iveală dimensiunea impresionantă a prezenței militare americane în Europa. Documentul, elaborate de Comandamentul European al SUA (USEUCOM) are o relevanță uriașă în actualul context. Tensiunile fără precedent dintre SUA și Europa pun în discuție securitatea continentului nostru și contribuția militară americană existentă din 1945 până azi.

Recent, Secretarul General al NATO Mark Rutte a declarat în Parlamentul European: „Dacă cineva încă mai crede, aici, că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblul său că se pot apăra fără Statele Unite, să continue să viseze. Nu putem, avem nevoie unii de ceilalţi”.

Înființată în 1949, Alianța Nord Atlantică s-a bazat pe o contribuție militară masivă americană în Europa, în scopul descurajării agresiunile militare ale URSS, care se manifestă și azi din partea Rusiei.

Potrivit documentului militar din Congres, SUA este prezentă în Europa cu trupe și armament performant în 31 de baze permanente și alte 19 amplasamente militare la care Pentagonul are acces în regiune.

Sursa oficială americană afirmă că “în martie 2024, aproximativ 67.200 de militari activi erau repartizați permanent la bazele din Europa, cele mai mari contingente fiind alocate locațiilor din:

• Germania (35.068)

• Italia (12.375)

• Regatul Unit (10.058)

Peste aceste cifre permanente, Pentagonul menționează că în iunie 2024, mii de militari suplimentari erau prezenți în Europa pe baza unor desfășurări rotaționale sau al altor misiuni temporare.

Casa Albă a declarat într-o scrisoare adresată liderilor Congresului că „aproximativ 80.000 de membri ai Forțelor Armate ale Statelor Unite sunt repartizați sau desfășurați în țările NATO din Europa, inclusiv cei desfășurați pentru a-i reasigura pe aliații noștri și pentru a descuraja o agresiune rusă suplimentară”.

Forțele SUA repartizate la bazele din Europa includ:

Unități ale forțelor terestre (US Army)

Nave de război ale Marinei (US Navy) (inclusiv distrugătoare și o navă de comandă amfibie, cu bazele în Spania și Italia)

aeronave ale Forțelor Aeriene (US Air Force), Navale si Terestre (inclusiv elicoptere, avioane de vânătoare, de atac electronic, bombardiere, de transport aerian, avioane cisterna și alte tipuri de aeronave)

Comandamentul American din Europa(USEUCOM) își are cartierul general la Stuttgart, Germania.

Prezența militară a SUA în Europa a crescut ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

În iunie 2022, de exemplu, un comunicat de presă al Pentagonului a susținut că, de la invazia Rusiei, “Departamentul Apărării a desfășurat sau a prelungit prezența a peste 20.000 de forțe suplimentare în Europa ca răspuns la criza din Ucraina, adăugând capabilități aeriene, terestre, maritime, cibernetice și spațiale suplimentare”.

Înainte de această creștere, Armata SUA menținea trei brigăzi de luptă în Europa.

Din 2022, Pentagonul a anunțat staționarea permanentă în avanpost :

• a unui cartier general de corp de armată (forward presence)

• a unui comandament de garnizoană

• a unui batalion de sprijin pe teren

• a două escadrile de F-35

• a unui cartier general de brigadă de artilerie antiaeriană

• a unui batalion de apărare antiaeriană cu rază scurtă

• a unui cartier general de batalion de sprijin pentru susținerea în luptă

• a unui cartier general de brigadă de geniu

O precizare esențială în documentul din Congres menționează : „baza militară a SUA din Europa este strâns integrată cu activitățile și obiectivele NATO. Multe baze americane găzduiesc comandamente NATO și îndeplinesc funcții legate de NATO”.

Cu alte cuvinte, o rețea întreagă de comandă militară a NATO se bazează pe această prezență militară americană în Europa. Fără SUA, operațiunile Alianței ar avea serios de suferit.

Potrivit Comandantului EUCOM care este și Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), Rusia este problema centrală de securitate, constituind o „amenințare formidabilă și imprevizibilă, care va pune la încercare interesele SUA și ale Europei în viitorul apropiat”.

Europa este, de asemenea, în centrul unui set de investiții și activități de apărare ale SUA cunoscut sub numele de Inițiativa Europeană de Descurajare (European Deterrence Initiative – EDI).

România este unul din statele NATO ce beneficiază de o consistentă prezență militară americană în 3 baze extrem de importante pentru Alianța Nord Atlantică:

• Deveselu

• Mihail Kogălniceanu

• Câmpia Turzii

Aceste baze se regăsesc în harta realizată de Comandamentul European al SUA (USEUCOM), prezentată Congresului American.