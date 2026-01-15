Hărțuiți pentru prognoză: val de ură online împotriva meteorologilor și cercetătorilor din Spania

Un studiu privind discursul instigator la ură îndreptat împotriva agenției meteorologice de stat din Spania, Aemet, a arătat că aceste atacuri influențează percepția publică asupra meteorologiei și au un impact direct asupra activității științifice. sursa foto: Getty

Tot mai mulți meteorologi și cercetători din Spania spun că sunt atacați și jigniți pe rețelele sociale doar pentru că explică fenomenele meteo și schimbările climatice. Ministrul mediului avertizează că aceste mesaje de ură, răspândite mai ales pe X, nu îi afectează doar pe specialiști, ci și pe oamenii care ajung să nu mai știe ce informații sunt reale și în cine pot avea încredere atunci când vine vorba de vreme sau climă, scrie The Guardian.

Ministrul mediului din Spania a transmis procurorilor un avertisment privind o „creștere alarmantă” a discursului instigator la ură și a atacurilor din mediul online îndreptate împotriva comunicatorilor din domeniul științei climatice, meteorologilor și cercetătorilor.

Într-o scrisoare trimisă miercuri procurorilor specializați în infracțiuni motivate de ură, Sara Aagesen a precizat că mai multe rapoarte recente analizate de minister au identificat o „creștere semnificativă” a limbajului ostil la care sunt supuși experții în climă pe platformele digitale.

Ministrul a spus că un studiu a constatat că 17,6% dintre mesajele ostile publicate pe rețeaua de socializare X conțineau „discurs instigator la ură, atacuri personale și denigrare îndreptate împotriva profesioniștilor care lucrează pentru a transmite informații științifice corecte și verificate”.

Aagesen, care este și unul dintre cei trei vicepremieri ai Spaniei, a arătat că cercetarea relevă „o intensificare a atacurilor în ceea ce privește gravitatea, frecvența și violența acestora, atacuri care îi vizează atât pe meteorologi, cât și pe alți profesioniști implicați în comunicarea științifică”.

Ministrul a explicat că a sesizat procurorii din cauza „rolului social important pe care acești profesioniști îl au în lupta împotriva dezinformării climatice”.

Un studiu privind discursul instigator la ură îndreptat împotriva agenției meteorologice de stat din Spania, Aemet, a arătat că aceste atacuri influențează percepția publică asupra meteorologiei și au un impact direct asupra activității științifice.

„Presiunea socială și campaniile de denigrare pot descuraja oamenii de știință să interacționeze cu publicul sau chiar să își comunice deschis cercetările”, au explicat autorii studiului.

„Acest efect de descurajare poate limita progresul cunoașterii științifice și poate restrânge accesul publicului la informații corecte și de înaltă calitate. În plus, răspândirea teoriilor conspiraționiste despre controlul climei și manipularea vremii afectează direct percepția asupra stării actuale de alertă climatică. Negarea faptului că fenomenele meteo extreme sunt rezultatul încălzirii globale găsește sprijin în aceste teorii, subminând eforturile globale de atenuare și de răspuns la schimbările climatice”, se precizează în același document.

Un alt studiu, realizat în 2024, a arătat că negarea urgenței climatice este deosebit de răspândită pe X, fiind identificată în 49,1% dintre postări, iar discursul instigator la ură legat de climă în 17,6% dintre postări.

„Deși știu că meseria mea presupune multă expunere, atunci când vezi mesaje care te atacă și îți folosesc fotografia – adesea pentru lucruri inventate, pe care nu le-ai spus niciodată – te afectează”, a declarat Ruben del Campo, purtător de cuvânt al Aemet.

La finalul scrisorii sale, Aagesen le-a transmis procurorilor că ministerul este pregătit „să îi sprijine în orice mod pe care îl vor considera adecvat”.

Rețeaua X a fost contactată pentru un punct de vedere.