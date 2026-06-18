Hegseth anunță o evaluare a forțelor militare americane din Europa și pune condiții pentru contribuțiile SUA la bugetul NATO

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, și Mark Rutte, secretarul general al NATO, la Bruxelles, 18 iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite vor efectua o analiză amplă a prezenței lor militare în Europa, a anunțat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, care a precizat că Washingtonul își va „intensifica” eforturile pentru a determina aliații să își crească cheltuielile de apărare, transmite The Guardian.

Potrivit acestuia, Departamentul Apărării va realiza o evaluare de șase luni a forțelor americane staționate în Europa, analizând beneficiile reale ale acestei prezențe și eficiența ei strategică. Hegseth a subliniat că procesul va fi unul „real” și orientat spre rezultate concrete.

El a mai declarat că obiectivul este ca NATO să evolueze rapid către un model în care statele europene își asumă principalul rol în apărarea continentului. „Va fi concepută pentru a se asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o situație în care Europa conduce, asumându-și responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”, a spus acesta.

În plus, oficialul american a afirmat că viitoarele contribuții ale Statelor Unite la bugetul NATO vor depinde de nivelul cheltuielilor de apărare ale celorlalți aliați. „Dacă ceilalți aliați nu cheltuie cu urgență, contribuțiile noastre vor scădea. NATO va fi un drum cu două sensuri”, a precizat el.

Hegseth a adăugat că Statele Unite nu pot susține singure sau finanța mai mult apărarea Europei decât o fac partenerii lor: „America nu poate avea grijă de apărarea Europei și nici nu poate plăti mai mult pentru aceasta decât o fac aliații noștri.”

Unele țări NATO „vor pica” evaluarea poziționării militare a SUA, spune Hegseth

Hegseth clarifică faptul că această evaluare nu va fi doar o simplă formalitate.

„Este o evaluare pe care unele țări o vor pica, iar altele o vor trece cu brio. În final, evaluarea are scopul de a îmbunătăți atât poziționarea și bazarea forțelor americane, cât și de a întări NATO 3.0.”

Hegseth: „Direcția noastră este și a fost clară”

Hegseth afirmă că „direcția SUA a fost și este clară”.

„Acesta este lucrul corect de făcut pentru poporul american. Este lucrul corect de făcut pentru această alianță. Europa poate și trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea sa convențională, așa cum s-a angajat la Summitul de la Haga, și, prin acest proces, să asigure apărarea Europei pentru generațiile viitoare. Știm că aliații noștri pot face acest lucru și este timpul.”