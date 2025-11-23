Hezbollah confirmă uciderea comandantului suprem într-un atac israelian la Beirut

Modificat la 23:21 23 Noi 2025

Publicat la 23:21 23 Noi 2025

Publicat la 23:21 23 Noi 2025

Israelul și-a intensificat atacurile asupra Hezbollah. FOTO: Hepta

Hezbollah a confirmat duminică seara că în urma atacului israelian desfășurat la Beirut comandantul său de rang înalt, Ali Tabatabai, a fost ucis.

Într-un comunicat, Hezbollah a anunțat moartea lui Tabatabai, numindu-l „un comandant militar cheie”.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că cinci persoane au fost ucise și alte 28 au fost rănite în atac.

Israelul a anunțat duminică că l-a ucis pe șeful statului major militar al Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, într-un atac aerian țintit în suburbiile sudice ale capitalei Libanului, Beirut.

Tabatabai era considerat al doilea în ierarhia Hezbollah, după secretarul general Naim Qassem, potrivit Times of Israel.

IDF a confirmat că Tabatabai a fost ucis, spunând că era un „veteran și agent central în organizația teroristă”, după ce s-a alăturat rândurilor acesteia în anii 1980 și a deținut mai multe funcții de conducere, inclusiv comandantul Forței de elită Radwan și conducerea operațiunilor Hezbollah în Siria.

În timpul războiului, a declarat armata, Tabatabai a fost numit în fruntea diviziei de operațiuni a Hezbollah, responsabilă de „consolidarea situației organizației și de consolidarea forțelor”.

Cine este Haytham Ali Tabatabai

La sfârșitul anului 2024, după ce majoritatea conducerii Hezbollah a fost ucisă, el „a servit efectiv ca oficial responsabil pentru gestionarea luptelor împotriva Israelului”, a declarat IDF.

Israelul și-a intensificat atacurile asupra Hezbollah în ultimele săptămâni, acuzând gruparea teroristă de încălcarea armistițiului vechi de un an și de încercări tot mai mari de a-și reconstrui capacitățile, exprimându-și frustrarea față de întârzierea eforturilor libaneze de a dezarma gruparea.

Atacul a avut loc la aproape exact un an după ce armistițiul mediat de SUA în Liban a intrat în vigoare pe 27 noiembrie 2024.

Asasinarea lui Tabatabai a venit ca răspuns la „încălcările repetate de către Hezbollah ale Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al ONU și ale acordurilor de armistițiu din 2024, precum și la amenințarea pe care o reprezenta pentru Israel și pentru stabilitatea regională”, a declarat Ministerul israelian de Externe după atac.

De ce lansează Israelul atacuri în Liban

Guvernul libanez nu a reușit să abordeze încălcările Hezbollah, a declarat Israelul, în timp ce Hezbollah lucrează pentru a „restaura și extinde” capacitățile sale militare.

Ministerul de Externe a susținut că Israelul „este angajat în implementarea deplină a acordurilor de armistițiu și a raportat sute de încălcări prin intermediul mecanismului internațional condus de Statele Unite”.

Președintele libanez Joseph Aoun a făcut apel la comunitatea internațională să intervină ferm pentru a opri atacurile israeliene asupra țării.

Într-o declarație, Aoun a spus că Libanul „își reiterează apelul către comunitatea internațională de a-și asuma responsabilitatea și de a interveni ferm și serios pentru a opri atacurile asupra Libanului și a poporului său”.