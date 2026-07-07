Hotelul unde stă Trump în timpul summitului NATO de la Ankara e închis publicului din 1 iulie. În jur sunt bariere, totul e controlat

1 minut de citit Publicat la 08:43 07 Iul 2026 Modificat la 08:43 07 Iul 2026

Hotelul JW Marriott din Ankara, unde va sta președintele american Donald Trump în timpul summitului NATO, a fost închis complet pentru rezervări publice în perioada 1-10 iulie 2026. Foto: Bogdan Jujatu/Antena 3 CNN

Hotelul JW Marriott din Ankara, unde va sta președintele american Donald Trump în timpul summitului NATO, a fost închis complet pentru rezervări publice în perioada 1-10 iulie, scrie Turkiye Today.

Măsuri ample de securitate au fost instituite în jurul hotelului JW Marriott din Ankara, unde urmează să fie cazat președintele Statelor Unite în timpul celui de-al 36-lea summit al șefilor de stat și de guvern ai NATO. Clădirea a fost securizată cu baraje ale poliției și puncte de control stricte înaintea reuniunilor la nivel înalt.

Echipele de poliție au montat bariere în jurul hotelului și controlează accesul tuturor vehiculelor și pietonilor în zonă.

Polițiștii verifică documentele șoferilor și controlează mașinile, dar și persoanele care intră în perimetrul securizat.

La intrarea în hotel au fost instalate aparate cu raze X. Personalul NATO a început deja să sosească la JW Marriott înaintea deschiderii summitului, trecând prin filtrele de securitate amplasate la intrare.

Unități speciale de intervenție se află, de asemenea, în alertă în jurul hotelului. Potrivit presei locale, măsurile de securitate vor rămâne în vigoare fără întrerupere pe toată durata summitului.

Poliția a extins controalele de securitate în întreaga capitală a Turciei, ca parte a dispozitivului pregătit pentru summit. Pe bulevardul Turgut Ozal, polițiștii opresc vehicule și persoane considerate suspecte.

Șoferii care au încălcat regulile de circulație, au perturbat traficul sau nu aveau documentele complete au primit amenzi.

În total, 49.000 de polițiști și 7.000 de jandarmi au fost mobilizați în Ankara. Operațiunile de securitate vor continua pe toată durata summitului NATO.