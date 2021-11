Un analist de origine rusă, arestat în SUA în scandalul legat de contactele lui Donald Trump cu Moscova

Igor Danchenko a colaborat cu fostul agent britanic de informații Christopher Steele în elaborarea unui dosar despre presupusele contacte ale echipei lui Donald Trump cu Rusia în campania electorală din 2016.

Analistul a fost principala sursă în raportul lui Steele.

Acest document a indicat că echipa de campanie din 2016 a lui Donald Trump a conspirat cu oficiali din cadrul serviciilor secrete ruse pentru a fi învinsă Hillary Clinton în scrutinul prezidențial din SUA.

Danchenko a fost arestat preventiv în cadrul investigației coordonate de John H. Durham, procuror special desemnat de fosta Administrație Donald Trump pentru a verifica dacă ancheta privind ingerințele ruse a fost efectuată corect.

Site-ul Axios arată că în cadrul anchetei FBI acuzatul ar fi susținut că discutase cu surse care confirmaseră contactele cu Moscova ale echipei de campanie a lui Donald Trump.

Procuror special: Nu am determinat dacă Trump a comis sau nu vreo infracțiune

Procurorul special Robert Mueller a anunțat, în mai 2019, încheierea oficială a investigației privind ingerințele electorale ruse.

"Agenți ai serviciilor secrete ruse au lansat un atac concertat asupra sistemului politic american în tentativa de a interfera asupra scrutinului şi a afecta imaginea unui candidat la funcția de președinte", declara Mueller la momentul respectiv.

Referindu-se la situația președintelui Donald Trump, suspectat de contacte cu Rusia şi pentru că ar fi încercat să obstrucționeze ancheta, Mueller a precizat:

"În cazul în care membrii Comisiei de anchetă ar fi fost convinși că președintele nu a comis nicio infracțiune, am fi spus acest lucru. Cu toate acestea, nu am determinat clar dacă președintele a comis ori nu vreo infracțiune. Conform Departamentului Justiției, un președinte nu poate fi pus sub acuzare pentru o infracțiune federală cât timp este în funcție. Este neconstituțional. Chiar dacă inculparea ar fi ținută secretă, ascunsă de public, acest lucru este interzis. Prin urmare, inculparea președintelui pentru o infracțiune nu a fost o opțiune pe care să o luăm în considerare".

Serviciile secrete americane au stabilit că Rusia s-a implicat în alegerile americane din 2016

Donald Trump a calificat drept "nebunesc" raportul procurorului special Robert Mueller, afirmând că a fost "opera unor politicieni democrați" care îl urăsc.

Serviciile secrete americane au stabilit că Rusia s-a implicat direct în eforturile de a influența rezultatul scrutinului prezidențial desfășurat în 2016 în SUA în favoarea lui Donald Trump.

Moscova a respins acuzațiile.

Foto: Donald Trump în campania prezidențială din 2016

