Imagini cu noile descoperiri șocante din ancheta celor șase morți suspecte din Bulgaria: Politicieni, audiați cu scandal în Parlament

Cabana Petrohan era proprietatea lui Ivailo Kaluşev, care fondase ONG-ul în 2022. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Procurorii din Bulgaria au făcut noi descoperiri cutremurătoare în cazul celor şase morţi suspecte, evenimente încă învăluite în mister şi despre care scriu publicațiile europene. La ultima conferinţă de presă organizată de autorităţile bulgare au fost arătate câteva imagini din interiorul cabanei Petrohan care a fost incendiată şi în care au fost găsiţi morţi primii trei bărbaţi. Pe filmări apar obiecte folosite în ritualuri ezoterice şi cărţi de tarot. Cazul şocant a fost subiect de discuţie şi în Parlamentul de la Sofia, unde mai mulţi politicieni au fost audiaţi în cadrul unor dezbateri tensionate.

Ancheta celor șase morți suspecte din Bulgaria

Potrivit anchetatorilor, în cabana Petrohan a fost găsit un adevărat altar pe care se aflau cărţi de tarot, dar obiecte folosite în ritualuri ezoterice. Imaginile nu sunt la cea mai bună rezoluţie, întrucât aşa au fost oferite de oficialii din Bulgaria.

Oamenii legii au găsit şi mai multe însemne, care ar fi folosite pentru practici cu circuit închis, ştiute aceste practici doar de membrii ONG-ului – Agenţia Naţională pentru Controlul Teritoriilor Protejate – care găzduieşte tineri în tabere de vacanţă. Autorităţile bulgare nu s-au ferit să-i numească acest ONG drept "sectă". Împotriva acestei organizaţii a fost depusă o plângere în urmă cu doi ani pentru "abuzuri sexuale asupra copiilor" şi prezenţa "structurilor paramilitare", a declarat miercuri şeful interimar al Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională (SANS), Denio Denev.

De altfel, chiar procurorii au declarat că activităţile organizaţiei erau foarte ferite de ochii lumii. Ei au descoperit, pe lângă materialele religioase, şi literatură sexuală, inclusiv note scrise despre "purificarea spirituală şi înălţarea prin practici sexuale".

Mai mult, se pare că unul dintre lideri avea mania izolaţionismului – trăia, practic, într-o fantezie construită de el, catalogată de procurori drept o instabilitate psihică severă.

"În ultimele luni se vorbea despre o instabilitate psihică severă şi despre disociere faţă de realitate. Moartea semnifica pentru ei o ieşire şi acest subiect era discutat frecvent. Este vorba despre una dintre ramurile budismului tibetan.

Mulţi martori confirmă că grupul şi liderul lor credeau în aceste învăţături şi practicau exerciţii spirituale câteva ore pe zi", a declarat Angel Papalezov, şeful de la Investigaţii Criminale Bulgaria.

Ivaylo Ivanov (49 de ani), Decho Vassilev (45 de ani) și Plamen Stattev (51 de ani), bărbaţii găsiţi împuşcaţi în cabana Petrohan stătuseră nemâncați timp de câteva zile înainte de deces, consumând doar apă sau ceai, potrivit rezultatelor autopsiilor. Descoperirile sugerează o perioadă deliberată de post, probabil legată de o încercare de autopurificare, a transmis Novinite.

Ivanov era un avocat implicat în cazuri de arbitraj internaţional, Statev era instructor de speologie, iar Vasilev era coproprietar al unei firme de contabilitate. Aceştia aveau răni prin împușcare, focuri trase de la mică distanță. Presa bulgară scrie că ar fi fost filmați în timp ce dădeau foc cabanei.

La scurt timp după descoperire, autorităţile au început să caute alte trei persoane: Ivailo Kaluşev, proprietarul cabanei şi fondatorul ONG-ului, Nikolai Zlatkov, speleolog în vârstă de 22 de ani, şi Aleksandar Makulev, un băiat de 15 ani. Înainte ca trupurile lor să fie găsite, un mesaj de rămas bun trimis de Kaluşev mamei sale a devenit public, intensificând semnificativ speculaţiile.

Mesajul, trimis pe 1 februarie, vorbea în mod criptic despre epuizare, iertare, un "copil bolnav" şi refuzul de a permite lumii să devină un coşmar. Potrivit investigaţiilor mass-media, mesaje similare au fost trimise şi altor rude.

Politicieni bulgari, audiați miercuri cu scandal în Parlament

Oficial, nu s-a stabilit motivul tragediei care a zguduit Bulgaria şi, în prezent, anchetatorii iau în calcul mai multe piste. Fondatorul ONG-ului avea permis pentru 16 arme letale.

Pe de altă parte, se vehiculează din ce în ce mai mult implicaţii politice la nivel înalt legate de acest caz. Astfel, ONG-ul care se află în centrul acestei poveşti înfiorătoare este verificat de autorităţi – sunt controlate relaţiile pe care oficialii de aici le aveau cu instituţiile oficiale din Bulgaria. În plus, se spune că au fost primite donaţii de la oameni importanţi.

Cazul celor şase morţi suspecte din Bulgaria care este fără precedent, aşa cum au declarat autorităţile, a ajuns şi în Parlament, unde s-a format o comisie parlamentară în cadrul căreia astăzi au avut loc audieri – audierile au fost unele cu scandal, întrucât au fost audiaţi mai mulţi reprezentanţi ai Ministerului de Interne, iar unii dintre politicieni au făcut acuzaţii grave cu privire la mai multe nereguli legate de acest ONG, care ar fi dus la producerea acestei tragedii.

Evaluare psihiatrică și întrebări nerezolvate

Medicul psihiatru Lyubomir Kanov a declarat despre comportamentul celor implicați în incidentele de la Petrohan și Okolchitsa că nu indică psihoză sau nebunie. Vorbind la Nova TV, el a spus că înregistrările video arată indivizi comportându-se într-un mod relativ normal și că niciunul dintre ei nu avea antecedente cunoscute de boli mintale, potrivit agenției de presă Novinite.

Lyubomir Kanov a explicat că acest caz nu se încadrează în tiparul unei tulburări psihiatrice clasice, ci implică mai degrabă stări psihologice specifice care se pot dezvolta într-un cadru de grup.

Pe baza informațiilor oficiale disponibile până în prezent, Kanov a schițat un scenariu care implică două crime urmate de patru sinucideri, formând un lanț închis de evenimente. Conform acestei ipoteze, cei trei bărbați de la cabană și-au luat viața, după care Ivaylo Ivanov i-a ucis pe ceilalți doi din rulotă și apoi pe sine. Kanov a descris această versiune ca fiind consistentă și completă, dar a recunoscut că există îndoieli persistente din cauza posibilității unor fapte nedivulgate, a unor imagini lipsă sau a altor influențe externe necunoscute. El a comparat situația cu o crimă și o sinucidere în grup, construite cu grijă, care amintesc de un roman polițist, dar sunt totuși înconjurate de întrebări fără răspuns.

De asemenea, specialistul a abordat reacțiile rudelor victimelor, explicând că oamenii interpretează adesea evenimentele prin prisma emoțiilor lor și că este extrem de rar ca un părinte să accepte că fiul său a comis o crimă.

În același timp, Lyubomir Kanov a spus că îngrijorările exprimate de rude nu ar trebui ignorate, pentru că unele aspecte ale cazului par suspecte. El a criticat autoritățile pentru că au reacționat lent și au făcut o serie de omisiuni de la început.

Conform medicului psihiatru Lyubomir Kanov, cea mai acceptabilă explicație din punct de vedere social ar fi aceea că un singur individ, deviind de la ideile budiste, i-a atras pe alții prin carisma personală și a format un cult în care viața era portretizată ca o iluzie căreia trebuia să i se pună capăt. El a avertizat că, dacă ar apărea dovezi ale unei implicări externe, furia și resentimentele publice s-ar intensifica probabil semnificativ.