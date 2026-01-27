Antena 3 CNN Externe Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă

Naty Badea
1 minut de citit Publicat la 13:38 27 Ian 2026 Modificat la 13:47 27 Ian 2026
Situație dramatică și tensionată în localitatea Niscemi din Sicilia, alunecarea de teren se întinde pe o distanță de 4km. Foto: X/NEXTA

Imagini dramatice din Italia, unde un oraş se prăbuşeşte iar lumea a ieşit pe străzi. Este revoltă în Sicilia după alunecarea uriaşă de teren în urma căreia 1.500 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. Poliţia este chiar în aceste momente pe străzi. Oamenii s-au revoltat din cauza faptului că autorităţile nu au luat măsuri pentru a preveni catastrofa. 

Situație dramatică și tensionată în localitatea Niscemi din Sicilia, unde alunecarea de teren se întinde pe o distanță de 4km și a înghițit un întreg cartier până acum. 

Deși primarul a făcut apel pe rețelele sociale ca locuitorii să rămână în casele lor, oamenii sunt disperați și au ieșit pe străzi speriați de faptul că alunecările de teren s-ar putea extinde în orice moment.

Locuitorii acuză autoritățile că nu au făcut controale și nu au luat măsuri pentru a preveni situația cu care se confruntă acum. 

În zona afectată a sosit în această dimineață președintele regiunii pentru a analiza situația la fața locului. 

Datele din această dimineață arată că până acum au fost evacuate 1500 de persoane, iar primarul din localitatea cea mai afectată a declarat că situația continuă să se înrăutățească din cauza altor alunecări de teren din zonă, așa că școlile au fost închise, la fel și mai multe străzi de acces.

Autoritățile iau în calcul construirea unui alt drum pentru a evita izolarea orașului. 

Guvernul italian a declarat deja stare de urgență națională din cauza ciclonului care a afectat Italia în ultimele zile și a alocat deja 100 de milioane de euro pentru a ajuta zonele calamitate.

Etichete: Sicilia Italia alunecare de teren

