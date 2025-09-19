Imagini senzaționale cu Melania Trump și prințesa Catherine. După bal, au ieșit afară ca să facă „hoteluri pentru insecte”

Catherine, Prințesa de Wales, și prima doamnă Melania Trump au petrecut după-amiaza de joi în aer liber, alături de copii cercetași FOTO: Getty Images

Catherine, Prințesa de Wales, și prima doamnă Melania Trump au renunțat joi la rochiile de seară și tocuri pentru o după-amiază în aer liber alături de tineri cercetași, marcând astfel o activitate mai casual după banchetul de stat fastuos din seara anterioară.

Prezența lor împreună cu cercetași cu vârste între 4 și 6 ani, pe terenul din jurul Castelului Windsor, a reprezentat o utilizare strategică a celebrității lui Kate, în timp ce Marea Britanie încerca să impresioneze familia Trump. Dar a oferit și un moment mai uman, după fastul și ceremonia de miercuri, potrivit CNN.

„Am nevoie de verde!” - a țipat un copil îmbrăcat în uniforma roșie a cercetașilor, în timp ce prințesa și prima doamnă au sosit într-o zonă cu iarbă acoperită cu materiale pentru activități artistice, inclusiv elemente pentru a construi „hoteluri pentru insecte”, fiind însoțite de șeful cercetașilor și personalitatea TV, Dwayne Fields.

Kate s-a aplecat, implicându-se direct în activitățile copiilor și întrebând cu entuziasm: „Ce desenezi? Vino să-mi arăți!”, „Cum te cheamă?”, „Tu ai făcut asta?”.

De când a revenit în public după tratamentul pentru cancer, aparițiile prințesei s-au concentrat în mare parte pe temele centrale ale portofoliului său regal: sprijinul și educația pentru copiii mici, sănătatea mintală a copiilor și importanța petrecerii timpului în aer liber. Ea este președinte onorific al Asociației Cercetașilor, titlu pe care îl deține din 2020.

Deși i-a luat ceva timp să se obișnuiască cu lumina reflectoarelor și cu interesul uriaș al publicului, departe de camere, prințesa a devenit foarte încrezătoare în responsabilitățile sale și se bucură cu adevărat să interacționeze cu persoane de toate vârstele la evenimente. Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat anterior pentru CNN că a făcut un scop din conștientizarea importanței copilăriei.

Trump a acordat o atenție similară copiilor în timpul mandatului său. „Aceasta este doamna Trump, ea este prima doamnă a Statelor Unite. Știați asta? O țară mare peste ocean, așa că o să o ajutați pe doamna Trump aici”, a spus Fields prezentând-o copiilor cercetași nerăbdători să-și arate creațiile.

În timp ce Kate stătea pe iarbă, Melania Trump a rămas într-un scaun roșu la o masă mică, în timp ce un băiețel îi arăta cum să facă imprimeuri cu frunze culese din grădinile castelului. Prima doamnă a luat un marker roșu și a început să deseneze pe o foaie, până când o fetiță i-a luat markerul și a plecat cu el, revenind apoi să stea în poala Melaniei.

„Arată-mi cum, ce să fac”, a spus Melania Trump, întrebându-i cu încântare pe copii în timp ce lipeau abțibilduri pe hotelurile lor pentru insecte, adică habitate pop-up pentru insecte.

Prima doamnă, care și-a schimbat costumul brodat din piele și fusta purtate anterior la o apariție cu regina Camilla la Biblioteca Regală, purta pantofi comozi, o pereche de pantaloni kaki mulați și o jachetă militară de culoare bej.

Kate a optat pentru o ținută verde pădure și maro pământiu, incluzând o fustă de la brandul american Ralph Lauren și o eșarfă de la o fabrică britanică pe care o vizitase săptămâna trecută.

Înainte ca evenimentul să se încheie, femeile s-au adunat cu copiii în jurul unei parașute colorate din nailon, ținând-o strâns și râzând în timp ce cercetașii au început să o scuture, unii sărind în sus, iar alții ignorând complet regulile și alergând pe sub ea.

Apoi a venit momentul prezentării ecusoanelor „Go Wild!” pentru cercetași, oaspeții de onoare oferind recompensele speciale și felicitând tinerii participanți pentru această realizare, în timp ce aceștia aplaudau și strigau de bucurie.

Cercetașii le-au oferit primei doamne și prințesei propriile ecusoane, iar Fields i-a dăruit ulterior lui Trump eșarfa sa de cercetaș.

Copiii au mâncat sandvișuri despre care Palatul Buckingham a spus că au inclus miere „produsă de însăși Prințesa de Wales din stupii familiei Wales de la Anmer Hall”.

Fiecare copil, a declarat palatul, a primit o sticlă de miere de la Casa Albă, oferită cadou de prima doamnă.

„Au fost foarte încântați de tine”, i-a spus o voluntară Melaniei Trump în timp ce împărțea cutii cu suc. „Cred că te adoră”.