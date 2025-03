Imaginile haosului și violențelor din Turcia. Protestele se extind, polițiștii au tras cu gloanțe de cauciuc. Reacția lui Erdogan

Protestele de la Istanbul se extind în Turcia după ce în capitala Ankara, opoziţia a organizat un marş în fața Parlamentului. În timpul nopții, au fost proteste violente în campusul universităţii tehnice din Istanbul, iar polițiștii au tras cu gloanțe de cauciuc contra manifestanților. Președintele Recep Erdogan a acuzat opoziţia că nu îşi asumă responsabilitatea pentru propria corupţie. Între timp, autoritățile au emis interdicție de protest timp de 5 zile în Ankara și Izmir, deși acolo oamenii au anunțat că ies în stradă vineri seară.

În prima reacţie oficială la protestele violente de noaptea trecută, Erdogan a acuzat opoziţia că nu îşi asumă responsabilitatea pentru propria corupţie. Mai mult decât atât, Erdogan a reafirmat că diploma de absolvire a primarului Istanbulului este falsă şi i-a acuzat pe susţinătorii edilului arestat că au atacat forţele de ordine.

Recep Erdogan: "Există o zicală: "Greșelile nu pot fi apărate cu mai multe greșeli". Opoziția, așa cum a spus Ziya Pașa, își apără greșelile cu greșeli și mai mari, crezând că toată lumea este oarbă, și cred că retorica politică poate ascunde adevărul. Dar nu sunt conștienți de faptul că, procedând astfel, se fac incapabili să se confrunte chiar și cu cei mai apropiați. Ambiția și dorințele lor le-au capturat practic mințile.

Sunt într-o stare de dezechilibru, atacând poliția noastră, amenințând judecătorii, procurorii și instanțele. Dacă sunteți atenți, opoziția, cu mass-media sa și alte structuri, nu răspunde niciodată sau nu poate răspunde afirmațiilor formulate de sistemul judiciar cu privire la problema diplomei, corupție, furt sau nereguli. În schimb, ei recurg la calea ușoară de a reduce problema la sloganuri politice și de a-și incita baza. Dacă ar spune: "Această diplomă este un document legitim obținut prin muncă grea și proceduri adecvate", ar fi posibil să se discute și să se dezbată problema cu prieteni și argumente juridice relevante. În mod similar, dacă ar spune: "Nu există corupție, mită sau management defectuos în municipalitate", ar fi posibil să discutăm problema în același mod, cu dovezi. Dar ei nu fac asta".

În urma răspândirii protestelor, autorităţile din cele două orașe au interzis toate întâlnirile, demonstrațiile și comunicatele de presă, invocând "ordinea publică" drept motiv.

În contextul protestelor, după Istanbul, guvernatorii din Ankara și Izmir au anunțat și că au interzis toate întâlnirile, demonstrațiile și comunicatele de presă în perioada 21-25 martie.

❗ Six law enforcement officers were injured during a protest in Istanbul, the Turkish Interior Minister said.



Footage of clashes between protesters and police is being published on social media.



Erdogan's administration, in turn, denies reports in a number of media outlets… pic.twitter.com/amyfPbWWqx