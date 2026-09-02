În Cehia a fost dezgropat un fost ministru, mort în condiții suspecte după lovitura de stat din 1948

Poliţia cehă a exhumat rămășițele lui Jan Masaryk, fost ministru cehoslovac al Afacerilor Externe. Foto: Getty Images

Poliţia cehă a anunţat, miercuri, dezgroparea lui Jan Masaryk, fost ministru cehoslovac al Afacerilor Externe prooccidental, mort în circumstanţe suspecte la puţin timp după lovitura de stat comunistă din 1948, pentru a stabili cu exactitate cauza morții sale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Trupul lui Jan Masaryk a fost găsit pe 10 martie 1948 sub fereastra apartamentului său oficial din Praga. Autorităţile epocii au dat un verdict de sinucidere, dar îndoielile persistă în privinţa cauzelor decesului său. Biroul pentru documentarea şi anchetarea crimelor comunismului, o unitate specializată a poliţiei cehe, anchetează de anul trecut acest caz plecând de la ipoteza unei posibile crime.

Purtătorul său de cuvânt, Jakub Vincalek, a precizat pentru AFP că va încerca să termine „cât mai rapid posibil” examinarea rămăşiţelor, care erau îngropate într-un cimitir la vest de Praga.

Descoperirea a noi documente diplomatice şi de informaţii care provin din SUA, din Regatul Unit şi din Franţa, lasă să se spere la un progres al anchetei care a fost redeschisă în mai multe rânduri după Revoluţia de catifea din 1989, care a pus capăt regimului comunist, cu patru ani înainte ca Cehoslovacia să se separe paşnic în Republica Cehă şi Slovacia.

Jan Masaryk era fiul primului preşedinte al Cehoslovaciei, Tomas Garrigue Masaryk. El a fost ministru al afacerilor externe al guvernului cehoslovac în exil la Londra în timpul celui de Al Doilea Mondial şi şi-a păstrat acest post după război.

El a refuzat să se alăture demisiei comune a miniştrilor necomunişti, care a deschis calea unui guvern susţinut de Moscova în februarie 1948.