În Marea Britanie, mulți pensionari se spală mai rar și sar peste mese, pentru că nu mai fac față cheltuielilor

Unele persoane în vârstă din Regatul Unit iau "măsuri drastice" în această iarnă, scăzând consumul de energie electrică, făcând băi sau duşuri mai rar sau sărind peste mese pentru a face faţă cheltuielilor financiare, avertizează organizaţia Age UK, citată de dpa și preluată de Agerpres.

Un studiu efectuat pentru organizaţia caritabilă a arătat că o treime (33%) dintre persoanele de peste 65 de ani consumă mai puţină energie electrică în această iarnă pentru a face faţă cheltuielilor, în timp ce 35% au declarat că reduc încălzirea pentru a face acest lucru.

De asemenea, una din şapte persoane (15%) afirmă că va face băi sau duşuri mai rar în această iarnă pentru a se descurca financiar.

Mai mult, unul din 20 (5%) au declarat că vor sări peste mese în această iarnă pentru a o scoate la capăt cu banii.

Campania "O criză ascunsă dezvăluită" a Age UK îndeamnă persoanele în vârstă să verifice dacă au dreptul la sprijin financiar suplimentar.

"Nu e loc de complacere" când vine vorba de reducerea sărăciei în rândul populaţiei în vârstă, în creştere, subliniază organizaţia caritabilă.

Age UK s-a declarat preocupată că până la 2 milioane de pensionari din ţară ar putea trăi în sărăcie în următorii ani.

Organizaţia caritabilă îi încurajează pe pensionarii noi şi existenţi în 2026 să verifice pentru ce sprijin financiar ar putea fi eligibili, precizând că multe persoane în vârstă ratează sprijinul financiar pur şi simplu pentru că presupun că nu se vor califica sau consideră că este descurajant şi dificil să completeze cererile fără ajutor.

"Ca ţară, trebuie să facem mult mai mult pentru a combate sărăcia în rândul persoanelor în vârstă, o problemă socială despre care ne temem că se va agrava pe măsură ce populaţia noastră îmbătrâneşte, dacă nu se schimbă ceva şi în curând", a subliniat Caroline Abrahams, directoarea organizaţiei caritabile Age UK.

Peste 2.600 de persoane din Marea Britanie cu vârsta de peste 65 de ani au fost chestionate de societatea de asigurări Yonder în lunile octombrie şi noiembrie, în cadrul acestui studiu, precum şi peste 6.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 64 de ani.