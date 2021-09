Israelul a atacat obiective Hamas din Palestina, în noaptea de luni spre marți

„Avioane de vânătoare au lovit în cursul nopţii un atelier de fabricare a rachetelor aparţinând Hamas şi un teren militar al Hamas la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza", a anunțat armata israeliană într-un comunicat.

Fâșia Gaza a continuat să trimită baloane incendiare în Israel, provocând incendii de vegetație, în ciuda avertizărilor Ierusalimului.

Martori au raportat că armata a tras, de asemenea, focuri de artilerie în nordul enclavei palestiniene.

The site struck near Khan Younis is on fire pic.twitter.com/cGRHsUaho4