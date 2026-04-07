În timp ce Artemis 2 făcea istorie, Rusia a anunțat că revendică ”teritorii suverane” pe Lună

Rusia a lansat în 2023 un modul, Luna-25, care s-a prăbușit pe suprafața lunară. Foto făcută de NASA, în misiunea Artemis 2.

Rusia va putea să-și stabilească propriile „teritorii suverane” pe Lună în cadrul proiectului federal „Științe Spațiale”. Anunțul a fost făcut de Serghei Cernîșev, vicepreședinte al Academiei Ruse de Științe și director al Institutului Central de Aerohidrodinamică N. Jukovski, în cadrul unei reuniuni a Prezidiului Academiei Ruse de Științe (RAS) dedicată explorării spațiului, citată de Moscow Times.

„Programul lunar va permite Rusiei să rămână printre principalele puteri spațiale care explorează activ Luna. Va oferi noi cunoștințe și tehnologii pentru explorarea lunară. Și, în cele din urmă, ne va permite să stabilim teritorii suverane pentru Rusia pe suprafața Lunii”, a declarat academicianul. Declarațiile au fost făcute în timp ce astronauții NASA ai misiunii Artemis 2 ajungeau la Lună, în cel mai lung traseu parcurs vreodată de un echipaj uman.

Programul lunar va fi implementat în două etape, a menționat Cernîșev. Prima etapă implică stăpânirea tehnologiilor necesare pentru aselenizare, precum și efectuarea de cercetări pe suprafața Lunii. Al doilea pas, potrivit academicianului, este crearea elementelor de bază lunare și utilizarea „tehnologiei detașabile” de locurile de aselenizare. Potrivit academicianului RAS, Anatoli Petrukovich, bugetul pentru proiectul federal lunar până în 2036 este de aproximativ 700 de miliarde de ruble (finanțarea pentru întregul proiect național „Spațiu” este de 4,4 trilioane de ruble).

Chestiunea proprietății teritoriale asupra Lunii și a altor corpuri cerești este reglementată de Tratatul privind spațiul cosmic, adoptat în 1967. Acesta prevede că „spațiul cosmic, inclusiv Luna și alte corpuri cerești, nu este supus însușirii naționale prin revendicare de suveranitate, prin utilizare sau ocupație sau prin orice alte mijloace”.

Anterior, șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, a anunțat că Academia Rusă de Științe a aprobat proiectul pentru segmentul rusesc al Stației Științifice Lunare Internaționale (ISLS) comune cu China, informează agenția Interfax. Încă din 2026, Rusia va începe să dezvolte echipamente pentru studierea structurii interioare a Lunii, după care specialiștii ruși vor scana luna ca parte a programului lunar pentru a selecta un loc de aselenizare și locația unei viitoare baze, a dat asigurări el .

În decembrie 2025, Roscosmos a anunțat că experții companiei de stat, cu participarea Rosatom și a Institutului Kurchatov, vor construi o centrală electrică pe Lună până în 2036. Roscosmos a explicat că aceasta va alimenta roverele și observatorul lunar, precum și instalațiile satelitului lunar.

Ultima dată (și prima dată în istoria post-sovietică) când Rusia a lansat un modul lunar, Luna-25, a fost în august 2023. Dispozitivul s-a prăbușit pe suprafața Lunii. Această misiune a fost prezentată ca o renaștere a ambițiilor lunare ale Moscovei după decenii de activitate spațială limitată și izolare crescândă față de Occident.