„În ultimul an, Rusia a câștigat mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean”. De ce spune, totuși, Trump că Ucraina pierde războiul

Foto: Getty Images

Încercând să găsească sensul afirmației lui Donald Trump conform căreia Ucraina „pierde” războiul în fața Rusiei și că regimul de la Kremlin „are avantajul” pe câmpul de luptă, CNN a discutat cu mai mulți oficiali familiarizați cu situația, care au spus că nu există nicio evaluare americană sau europeană care să arate că ar exista vreo modificare notabilă pe câmpul de luptă și nici nu există niciun indiciu care să arate că forțele invadatoare ar fi pe punctul să obțină o victorie în scurt timp.

Evaluările arată o imagine foarte nuanțată – în care Rusia obține mici câștiguri pe linia frontului și se apropie de mai multe rute de aprovizionare cheie ale Ucrainei, dar cu costuri uriașe – pierde un număr extrem de mare de oameni pentru câștiguri milimetrice pe câmpul de luptă.

„Rușii avansează încet, dar nu vedem nicio schimbare fundamentală față de cum au decurs lucrurile și în ultimele luni”, a declarat un oficial ucrainean pentru CNN.

„Adevărul este că în acest ultim an, Rusia a câștigat mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean. Așa că, desigur, asta înseamnă că nu câștigă războiul”, a declarat ministra letonă de externe, Baiba Braze, într-un mesaj pentru CNN, luni.

„Acestea nu sunt obiectivele pe care Putin și Kremlinul vor să le atingă. Ei vor să oblige Ucraina să renunțe la suveranitate, vor să subjuge Ucraina ca țară. Nu obțin așa ceva pe câmpul de luptă acum”, spune ea.

Totuși, oficialii citat au vorbit clar și despre faptul că situația Ucrainei este dificilă.

„Ucraina pierde treptat teren strategic în est prin războiul de uzură și prin poziționare defensivă tot mai limitată”, a declarat un oficial american de rang înalt familiarizat cu situația.

În ultimele săptămâni, forțele ruse au avansat în drumul lor spre orașul ucrainean estic Pokrovsk. Comandanții ruși au susținut în mod fals de mai multe ori că au preluat controlul asupra orașului, în timp ce comandanții ucraineni insistă că luptele continuă.

Pokrovsk, odinioară un centru logistic cheie pentru forțele ucrainene, și-a pierdut din importanță din cauza luptelor grele care s-au dus în preajma lui, acesta transformând orașul într-o ruină.

Frica printre oficialii europeni este că Trump devine atât de iritat de lipsa de progrese în negocierile de pace încât ar putea să ajungă să se retragă din negocieri și să dea vina pe Ucraina și pe Europa pentru că „stau în calea unui acord”.

Oficialul american citat anterior a fost de acord cu această evaluare – „Devine o problemă politică pentru el, un război etern”.

Trump și-a vărsat din nou nervii pe Zelenski și Europa

Într-un interviu pentru Politico, care a fost înregistat luni și publicat miercuri, Trump și-a exprimat din nou frustrările față de Volodimir zelenski, pe care îl presează constant să accepte o pace dictată cu Rusia lui Putin.

„Ar trebui să-și vină în simțiri și să înceapă să accepte lucrurile când știe că pierde”, a declarat Trump în interviu.

Întrebat dacă Ucraina a pierdut deja războiul cu Rusia, Trump a replicat – „Au pierdut mult teritoriu. Cu siguranță n-aș spune că e vreo victorie”.

Comportamentul haotic al lui Donald Trump a provocat o stare de nervozitate constantă. Înainte să revină la sentimentele sale pro-ruse, Donald Trump susținea, vara trecută că Ucraina nu doar că poate să-i oprească pe invadatori, ci chiar „să-și recupereze teritoriul și să câștige și mai mult”.

„După ce am ajuns să știu și să înțeleg pe deplin situația economică și militară legată de Ucraina și de rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este într-o poziție să lupte pentru a câștiga tot teritoriul său în forma inițială. Cine știe, poate vor reuși să obțină și mai mult de atât”, scria președintele american, în vară, pe rețeaua sa socială.