„Înainte, viața era ușoară. Mi-e atât de frică”. Cum trăiesc groenlandezii sub amenințarea unei intervenții militare a SUA

Pentru cei care locuiesc aici, scenariul unei intervenții militare nu mai este o glumă geopolitică. sursa foto: Getty

Până acum era unul dintre cele mai pașnice teritorii ale lumii. Însă zilele acestea, oamenii din Groenlanda simt frică, anxietate și incertitudine, după ce președintele SUA, Donald Trump, a reluat public amenințările privind preluarea insulei din motive de securitate națională. Pentru cei care locuiesc aici, scenariul unei intervenții militare nu mai este o glumă geopolitică, ci o amenințare existențială care le tulbură somnul, le divizează comunitățile și reactivează traume istorice profunde, scrie The Guardian.

Când locuia în Danemarca, sentimentul aparent de neclintit al siguranței din Groenlanda era o sursă de liniște pentru Najannguaq Hegelund. Ori de câte ori apărea instabilitate în lume, glumea cu familia ei: „Ei bine, ne mutăm în Groenlanda, acolo nu se întâmplă niciodată nimic”.

Dar în ultimele două săptămâni – perioadă în care Donald Trump a amenințat în mod repetat cu acțiuni militare asupra acestui teritoriu arctic în mare parte autonom, despre care președintele SUA spune că „are nevoie” din motive de securitate națională, deși face parte din regatul Danemarcei – Hegelund, în vârstă de 37 de ani, a realizat că acest lucru nu mai este valabil.

„Uite unde am ajuns”, spune ea, râzând neîncrezătoare. „E pur și simplu o nebunie”.

La fel ca mulți dintre cei aproximativ 57.000 de locuitori ai Groenlandei, Hegelund se gândește acum la planuri de evacuare în cazul unei invazii americane, dacă ar trebui sau nu să fugă din timp în Danemarca și răspunde la întrebările copiilor ei despre ce ar însemna să devină americani.

Alții spun că sunt atenți la cer și la mare în jurul Groenlandei, urmărind avioanele americane pe aplicații de tip flight tracker și discutând chiar despre ce ar face dacă ar fi capturați. Mulți spun că suferă de anxietate și au probleme cu somnul.

Groenlanda, spune Hegelund într-o cafenea din capitala acoperită de zăpadă, Nuuk, nu a mai trăit niciodată așa ceva.

„Cum gestionezi ceva ce nu ai mai experimentat niciodată, în niciun moment al istoriei?”, întreabă ea.

În urmă cu un an, Trump vorbea despre necesitatea ca SUA să dobândească Groenlanda – prin forță militară, dacă ar fi nevoie. Atunci, atmosfera din Nuuk era mai relaxată, combativă verbal și sceptică. Astăzi, mulți sunt alarmați, încercând să se pregătească pe ei și pe familiile lor pentru ce ar putea urma și cerând autorităților sfaturi practice. Marea diferență acum, spune Hegelund, care lucrează în monitorizarea drepturilor legale ale inuiților pentru ONG-ul Sila360, este precedentul Venezuelei.

Perspectiva unei întâlniri cu miză mare, miercuri, la Washington, între miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei, Vivian Motzfeldt și Lars Løkke Rasmussen, și secretarul de stat american Marco Rubio, a adus un oarecare sentiment de ușurare. Se speră că va marca începutul unui dialog real.

Totuși, unii spun că anunțul de ultim moment potrivit căruia va participa și vicepreședintele SUA, JD Vance, aduce un element necunoscut îngrijorător. Când Vance a vizitat în martie baza militară americană Pituffik, izolată, din nord-vestul Groenlandei, el a declarat că controlul SUA asupra teritoriului autonom este esențial pentru a contracara China și Rusia și a acuzat Danemarca că „nu a făcut o treabă bună”.

Dorința aparent reînnoită a lui Trump de a prelua Groenlanda a făcut înconjurul lumii, provocând declarații tot mai tensionate ale liderilor europeni și un flux accelerat de conținut dramatic pe rețelele sociale. Dar pentru majoritatea locuitorilor, nu este un subiect de conversație sau un conținut care poate fi ignorat printr-un „swipe”. Este o problemă existențială.

Dacă trupele americane ar ajunge mâine în Nuuk și ar revendica Groenlanda, mulți groenlandezi simt că ar fi complet lipsiți de putere.

„Ce am putea face?”, spune Hegelund. „Suntem vreo 20.000 în Nuuk. Cum am putea să ne opunem trupelor americane?”

În ultimii câțiva ani, Joint Arctic Command (JAC), forțele militare daneze însărcinate cu protejarea suveranității regatului Danemarcei în Arctica, a organizat cursuri de pregătire pentru tineri groenlandezi, ca răspuns la situația de securitate tot mai tensionată din regiune. Dar mulți spun că le lipsesc informațiile de bază despre ce ar trebui să facă în caz de invazie.

Hedvig Frederiksen, 65 de ani, și fiica ei, Aviaja Fontain, 40 de ani, sunt atât de îngrijorate încât au preluat pe cont propriu supravegherea Groenlandei.

„Este înfricoșător”, spune Fontain, care se străduiește să se concentreze la examenele universitare din cauza tensiunilor geopolitice. „Ea se uită mereu la avioane, pentru că are vedere, iar eu mă uit mereu la port, pentru că am vedere spre port.”

Frederiksen, care folosește aplicații de urmărire a zborurilor, s-a speriat recent când a văzut un avion Hercules plecând de la Pituffik și a crezut că se îndreaptă spre Nuuk pentru a invada.

„Dacă SUA preiau Groenlanda, ce ar trebui să fac eu atunci?”, spune Fontain. „Va trebui să plătim pentru studii? Vor fi soldați aici care vor trage în groenlandezi?”

Frederiksen se numără printre cele 143 de persoane care au câștigat recent o bătălie juridică împotriva guvernului danez, după ce li s-au montat forțat dispozitive intrauterine când erau tinere sau chiar copii, de către medici danezi.

Vorbind prin intermediul fiicei sale, care traduce, ea spune: „Dacă vin soldații aici, ce vor face? Ne gândim cu toții că ne vor face lucruri rele, pentru că nu vrem să fim cetățeni americani sau un stat al SUA”.

Groenlanda, spune Fontain, poartă deja trauma generațională a colonizării daneze.

„Vom avea încă una?”, întreabă ea, adăugând că oamenii au atât de multe pe cap. „Sper din tot sufletul să nu devenim americani. Trump poate pur și simplu să facă baze aici, în loc să amenințe. Vorbește despre viețile oamenilor, iar noi nu suntem violenți. Mi-e atât de frică: dacă ne preiau, vor aduce violența aici?”

În octombrie, Copenhaga a anunțat fonduri suplimentare de 27,4 miliarde de coroane daneze (3,26 miliarde de lire sterline) pentru securitatea Arcticii și a Atlanticului de Nord, inclusiv pentru două noi nave arctice, capacități sporite de patrulare maritimă aeriană și un nou sediu JAC.

Dar la fața locului sunt puține semne vizibile ale unei securități sporite. Actualul sediu JAC pare mai degrabă confortabil decât impunător sau amenințător. Chiar și consulatul SUA, o clădire tradițională roșie, fără gard, emană mai degrabă „hygge” decât agresivitate.

Un purtător de cuvânt al apărării daneze spune: „Este important de menționat că aproape toate capacitățile militare desfășurate în Arctica sunt de natură mobilă.” Ca urmare, acestea nu sunt neapărat vizibile public într-o anumită zonă geografică, adaugă el.

După ce a terminat liceul și a votat pentru prima dată anul trecut, Aviâja Korneliussen, 19 ani, face parte dintr-o generație care a ajuns la maturitate într-o perioadă fără precedent din istoria Groenlandei, în care una dintre cele mai pașnice populații ale lumii este amenințată în mod repetat de o superputere militară.

Korneliussen, artistă care lucrează la un muzeu și într-un bar, spune că amenințările lui Trump divizează societatea.

„Înainte de toate aceste pretenții, viața era ușoară. Nu aveai griji, erai prieten cu toată lumea”, spune ea, luând micul dejun în apartamentul ei, în timp ce ceața dimineții se risipea, dezvăluind munții albi. „Acum, cineva are o anumită idee despre cum va fi Groenlanda, altcineva una complet diferită și, dacă se ciocnesc, nu mai poți fi prieten”.

Ea consideră modul în care oamenii vorbesc online despre Groenlanda – ca despre un obiect de tranzacționat – drept unul dezumanizant.

În contextul atenției globale, groenlandezii indigeni devin, spune Korneliussen, mai deschiși în a-și exprima identitatea inuk, inclusiv prin tatuaje și artă inuită, și în a se distanța de Danemarca: „Întreaga idee de a fi Inuk, nu Qallunaaq, adică danez”.

Dacă SUA ar invada, Korneliussen crede că ar exista multe proteste, dar nu știe cum ar reacționa oamenii – inclusiv ea însăși.

„Cred că m-aș închide în casă și aș încerca să găsesc o cale să plec de aici”, spune ea. Dar, în același timp, nu vrea să fie nevoită să-și părăsească viața din Groenlanda. „E ciudat să te gândești la asta, pentru că nu vrei să te gândești la astfel de lucruri – la ce-ar fi dacă. Mai ales când ai oameni la care ții și este pământul pe care te-ai născut și ai crescut. Cultura pe care o trăiești zi de zi”.

Mulți groenlandezi, spune Korneliussen, au arme, așa că unii ar putea încerca să se apere. „Dar, în același timp, nu suntem genul de oameni care să se omoare între ei”,

Pe lângă frică și anxietate, există și un puternic sentiment că Groenlanda ar trebui să obțină ceva pozitiv din această situație.

Pele Broberg, liderul partidului Naleraq – cel mai favorabil SUA dintre partidele groenlandeze, clasat pe locul al doilea la alegerile de anul trecut – spune că politicienii groenlandezi cer de zeci de ani Danemarcei un acord de liberă asociere, dar pentru guvernul danez „nu a existat niciodată un moment potrivit”.

Acum, el vrea ca Groenlanda să aibă posibilitatea de a discuta despre un astfel de acord cu SUA, însă spune că Danemarca le cere să pară uniți.

„Tot spun că nu trebuie să părem divizați, trebuie să părem uniți”, afirmă el, vorbind din biroul partidului său din parlamentul groenlandez, Inatsisartut. „Nu avem nimic în jurul căruia să fim uniți, ei vor altceva”.

Dar marți, după săptămâni de declarații similare, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și-a schimbat tonul.

În ajunul întâlnirii de la Casa Albă, stând alături de prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, el a spus: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca, NATO și UE.”

Aqqaluk Lynge, unul dintre fondatorii partidului groenlandez Inuit Ataqatigiit, fost președinte al Consiliului Circumpolar Inuit și autorul cărții On the Trails of the Inuit, spune că acesta este exact mesajul de care aveau nevoie groenlandezii: „Asta așteptam. Este atât de bine, pentru că oamenii sunt cu adevărat foarte obosiți de această situație. Avem nevoie ca măcar Danemarca și Groenlanda să fie pe aceeași poziție în ceea ce spun”.

Aka Hansen, cineastă inuită și activistă, spune că își dorește independența Groenlandei indiferent de ce se va întâmpla, dar că „trebuie să fim inteligenți în privința asta”. Ultimii ani, spune ea, au demonstrat – prin invaziile din Ucraina, Gaza, Venezuela și acum potențial Groenlanda – că dreptul internațional este „ineficient”. În acest sens, ea se bazează pe protecția Danemarcei.

„Este ciudat pentru mine să spun asta, ca persoană care luptă pentru independență, că trebuie să mă bazez pe Danemarca chiar acum”, spune Hansen. „Dar cred că acestea sunt faptele: chiar trebuie să avem speranța că Danemarca se va asigura că suntem în siguranță”.