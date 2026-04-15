Încă un atac armat la o școală din Turcia: Sunt peste 20 de victime, mai mulți elevi au fost uciși de un coleg de-al lor

Atac armat la o școală din Kahramanmaraş, Turcia, 15 aprilie 2026. Sursa foto: profimedia Images

Un profesor şi trei elevi au fost ucişi miercuri într-un atac armat produs într-o şcoală din provincia Kahramanmaraş, în sudul Turciei, a anunţat guvernatorul local, Mukerrem Unluer. Alte 20 de persoane au fost rănite.

Atacatorul, un elev care ar fi folosit armele tatălui său, ascunse într-un rucsac, a fost de asemenea ucis, potrivit Reuters, transmite Agerpres.

Incidentul a avut loc la doar o zi după un alt atac armat într-un liceu din districtul Siverek, provincia Sanliurfa, din sud-estul ţării, în urma căruia cel puţin 16 persoane au fost rănite, majoritatea elevi.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]