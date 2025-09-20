Încă un manager de top din Rusia a fost găsit mort, la Moscova. Este al 20-lea care își pierde viața în condiții misterioase

Aleksandr Țiunin. Foto: X

Aleksandr Țiunin, directorul general al companiei „NPK Himprominjiniring”, parte a grupului Rosatom, a fost găsit mort la Moscova, relatează TASS, citând surse din serviciile operative, potrivit Moscow Times.

Trupul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum din apropierea unei păduri. Alături se aflau o pușcă de vânătoare și un bilet în care acesta vorbea de depresie, potrivit sursei. Principala ipoteză luată în calcul este sinuciderea. Publicația Baza precizează că Țiunin a fost găsit în apropierea localității Kokoșkino, în vestul capitalei.

Conform „Moskovski Komsomoleț”, în mesajul de adio Țiunin scria că a decis să își pună capăt zilelor după cinci ani de luptă cu o depresie care „se agravase constant”. El avea 50 de ani.

Himprominjiniring este o companie de cercetare și producție din cadrul Rosatom, specializată în dezvoltarea de materiale compozite pe bază de carbon pentru aviație, energie și industrie. Țiunin a fost numit director general în aprilie 2016. Ulterior, compania a fost inclusă în divizia „Materiale și tehnologii de perspectivă”, sub brandul Umatex, intrată pe lista sancțiunilor americane în februarie 2023.

Țiunin este al 20-lea manager de top din Rusia decedat în circumstanțe suspecte de la începutul războiului din Ucraina. În urmă cu circa zece zile, sub un pod din regiunea Kaliningrad a fost găsit trupul decapitat al lui Alexei Sinițîn, director al companiei „K-Potash Service”, specializată în exploatarea sărurilor de potasiu și magneziu.

În august a fost anunțată moartea lui Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al „Uralkali”, și a lui Mihail Kenin, fondator și acționar principal al grupului imobiliar „Samoliot”, cel mai mare dezvoltator din Rusia. Cauzele deceselor nu au fost făcute publice.

Valul de morți suspecte a avut un vârf în 2022: atunci au fost găsiți morți Leonid Șulman, șeful serviciului de transport de la Gazprom Invest, Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al Gazprombank, și Serghei Protosenia, ex-manager al Novatek. În același an, Ravil Maganov, președintele consiliului de administrație al Lukoil, a căzut de la etajul unei clinici din Moscova. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, a murit un an mai târziu de „insuficiență cardiacă acută”.

În 2023 au fost găsiți morți Viasceslav Rovneiko, directorul Uniunii Interregionale a Combustibilului, și Igor Șkurko, adjunct al directorului „Yakutskenergo”. În 2024, Vitalii Robertus, vicepreședinte Lukoil, s-a spânzurat în biroul său, iar în 2025, Andrei Badalov, vicepreședinte al Transneft, a murit după ce a căzut de pe balcon.