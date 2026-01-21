Încă un petrolier a fost confiscat de armata SUA în Caraibe. Nava Sagitta a încercat să forțeze blocada anunțată de Trump

Forțele militare americane au preluat controlul unui alt petrolier care are legătură cu Venezuela. FOTO: Captură video/ U.S. Southern Command/ X

Forțele militare americane au preluat controlul unui alt petrolier care are legătură cu Venezuela, ca parte a eforturilor mai ample ale administrației Trump de a prelua controlul asupra petrolului țării sud-americane, potrivit AP.

Comandamentul Sudic al SUA a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că forțele americane au reținut nava Sagitta „fără incidente” și că petrolierul a încercat să sfideze „carantinei stabilite de președintele Donald Trump pentru navele sancționate în Caraibe”.

Comandamentul militar nu a precizat dacă Garda de Coastă a SUA a preluat controlul petrolierului, așa cum s-a întâmplat în cazul capturilor anterioare. Atât Pentagonul, cât și Comandamentul Sudic au declarat că nu au nimic de adăugat atunci când au fost rugați să ofere mai multe detalii.

Sagitta este un petrolier sub pavilion liberian, iar înmatricularea sa menționează că este deținut și administrat de o companie din Hong Kong. Nava și-a transmis ultima dată locația în urmă cu mai mult de două luni, când a ieșit din Marea Baltică, în nordul Europei.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Petrolierul a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei SUA în baza unui ordin executiv legat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Postarea Comandamentului Sudic al SUA indica faptul că nava preluase petrol din Venezuela. Acesta a precizat că capturarea petrolierului „demonstrează hotărârea noastră de a ne asigura că singurul petrol care părăsește Venezuela va fi petrol coordonat corespunzător și legal”.

De la înlăturarea de către SUA a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, într-un raid surpriză nocturn pe 3 ianuarie, administrația Trump și-a propus să controleze producția, rafinarea și distribuția globală a produselor petroliere din Venezuela.

Oficialii din administrația republicană a lui Trump au precizat clar că văd confiscarea petrolierelor ca o modalitate de a genera bani, în timp ce încearcă să reconstruiască industria petrolieră afectată a Venezuelei și să-i restabilească economia.

Trump s-a întâlnit cu directori ai companiilor petroliere în urmă cu aproape două săptămâni pentru a discuta despre obiectivul său de a investi 100 de miliarde de dolari în Venezuela pentru a repara și moderniza producția și distribuția de petrol. El a spus la acea vreme că SUA se așteaptă să vândă cel puțin 30-50 de milioane de barili de petrol venezuelean.

Armata americană capturase joi în Marea Caraibilor cel de-al șaselea petrolier „supus sancţiunilor”.