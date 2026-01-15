Antena 3 CNN Externe SUA capturează un al șaselea petrolier în Caraibe. Veronica „a sfidat” blocada lui Trump asupra petrolului din Venezuela

Captură video cu operațiunea de capturare a petrolierului Veronica de către forțele SUA. Sursa foto: U.S. Southern Command

Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier „supus sancţiunilor”, în cadrul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a pune presiune pe Venezuela şi pe exporturile de petrol ale acestei ţări, transmit agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o operaţiune de abordaj şi de preluare a petrolierului Veronica în Caraibe”, a scris pe reţeaua de socializare X secretara pentru securitate naţională a SUA, Kristi Noem.

Veronica este „un alt petrolier care sfidează” blocada impusă de Donald Trump petrolului venezuelean, a susţinut în acest timp comandamentul militar american într-un anunţ separat pe aceeaşi reţea de socializare despre capturarea navei menţionate.

Acesta este al şaselea petrolier sechestrat de Statele Unite, care urmăresc să exploateze resursele de petrol ale Venezuelei după ce l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele acestei ţări, Nicolas Maduro.

