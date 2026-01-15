SUA capturează un al șaselea petrolier în Caraibe. Veronica „a sfidat” blocada lui Trump asupra petrolului din Venezuela

Captură video cu operațiunea de capturare a petrolierului Veronica de către forțele SUA. Sursa foto: U.S. Southern Command

Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier „supus sancţiunilor”, în cadrul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a pune presiune pe Venezuela şi pe exporturile de petrol ale acestei ţări, transmit agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o operaţiune de abordaj şi de preluare a petrolierului Veronica în Caraibe”, a scris pe reţeaua de socializare X secretara pentru securitate naţională a SUA, Kristi Noem.

Veronica este „un alt petrolier care sfidează” blocada impusă de Donald Trump petrolului venezuelean, a susţinut în acest timp comandamentul militar american într-un anunţ separat pe aceeaşi reţea de socializare despre capturarea navei menţionate.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Acesta este al şaselea petrolier sechestrat de Statele Unite, care urmăresc să exploateze resursele de petrol ale Venezuelei după ce l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele acestei ţări, Nicolas Maduro.