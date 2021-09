Incendiile fac ravagii în sudul Spaniei: 1 pompier a murit și 1.000 de oameni au fost evacuați

Incendiul a izbucnit miercuri și de atunci a ars în jur de 2.000 de hectare din zona dens împădurită cunoscută sub numele de Sierra Bermeja, potrivit serviciilor de urgență.

Cei aproape 300 de pompieri care intervin pe teren sunt ajutaţi, din aer, de 29 de avioane care aruncă din aer cantităţi mari de apă deasupra zonei cuprinse de flăcări.

Aproape 1.000 de persoane au fost evacuate din locuinţele lor ca măsură de precauţie, în principal în municipalitatea Estepona, o zonă foarte apreciată de pensionari şi de turiştii britanici.

Până la sfârşitul lunii august, incendiile de vegetaţie au distrus 74.260 de hectare în Spania, peste media ultimilor 10 ani, însă mult sub cele 190.000 de hectare distruse în 2012.

Pompierul avea vârsta de 44 de ani era unul dintre salvatorii care încercau să aducă sub control incendiul.

Autorităţile estimează că ar putea fi vorba despre un incendiu provocat, în contextul în care flăcările au izbucnit în mai multe locuri în acelaşi timp.

