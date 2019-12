Incendiu devastator la o fabrică din India. Sunt peste 40 de morți! Imagini apocaliptice!

Foto: https://www.countypress.co.uk/

Cel puţin 43 de persoane au decedat duminică din cauza unui incendiu izbucnit într-o fabrică din capitala Indiei, New Delhi, transmite dpa. Şaisprezece oameni care au inhalat fum sau au suferit arsuri sunt trataţi în mai multe spitale din zona capitalei indiene, potrivit poliţiei indiene.



Majoritatea celor decedaţi erau muncitori care dormeau la diferite niveluri ale clădirii cu patru etaje, a menţionat şeful poliţiei din New Delhi, MS Randhawa.



''Peste 60 de persoane au fost scoase afară, 43 dintre ele au murit mai ales din cauza inhalării de fum toxic. Exista o mare cantitate de material plastic inflamabil şi hârtie în fabrică şi de aceea s-a produs mult fum toxic. Doi poliţişti şi doi pompieri au fost şi ei afectaţi şi se află în spital'', a spus Randhawa.



Cele mai multe dintre victime erau muncitori originari din statele indiene Bihar şi Uttar Pradesh, a precizat ministrul indian pentru dezvoltare urbană, Hardeep Puri, care s-a deplasat la locul incidentului.



Accidentele şi incendiile sunt frecvente în India, unde standardele de siguranţă sunt adesea ignorate.



În luna septembrie, cel puţin 13 persoane au murit şi 64 au fost rănite în urma unor explozii la o uzină de produse chimice din vestul ţării. Alte 17 persoane au decedat în luna februarie din cauza unui incendiu într-un hotel din New Delhi.